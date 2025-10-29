ETV Bharat / state

चाईबासा की घटना पर स्वास्थ्य विभाग सख्त, अब रैपिड टेस्ट किट से नहीं होगी HIV की जांच!

रांची: चाईबासा के ब्लड बैंक से थैलसेमिक बच्चे को HIV पॉजिटिव खून चढ़ाने का मामला उजागर होने के बाद से स्वास्थ्य महकमे में गतिविधियां तेज हो गयी हैं. आज बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा अरोड़ा ने राज्यभर के सभी सरकारी ब्लड बैंक, ART सेंटर इंचार्ज के साथ ऑनलाइन मीटिंग की.

इस बैठक में सभी ब्लड बैंक इंचार्ज को यह निर्देश दिया गया कि अब ब्लड बैंक में संग्रहित रक्त की किट से एचआईवी जांच नहीं होगी. झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने इसके लिए सभी जिला के सिविल सर्जन को पत्र भी जारी कर दिया है.

स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा अरोड़ा ने बताया कि थैलेसिमिया से पीड़ित बच्चों में एचआईवी संक्रमण के मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. इस घटना के बाद राज्य के सभी ब्लड बैंकों में एलाइजा टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है ताकि रक्त जांच को और सख्त किया जा सके.

चाईबासा की घटना के बाद नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी

चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के HIV पॉजिटिव पाए जाने की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में छह सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है. जांच समिति ने चाईबासा का दौरा भी किया और राज्यभर के ब्लड बैंक की स्थिति की भी जांच की.