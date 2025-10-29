ETV Bharat / state

चाईबासा की घटना पर स्वास्थ्य विभाग सख्त, अब रैपिड टेस्ट किट से नहीं होगी HIV की जांच!

चाईबासा की घटना के बाद प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग रेस है.

Health Department Special Secretary meeting with incharge of government blood banks across Jharkhand
स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा अरोड़ा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 29, 2025 at 11:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: चाईबासा के ब्लड बैंक से थैलसेमिक बच्चे को HIV पॉजिटिव खून चढ़ाने का मामला उजागर होने के बाद से स्वास्थ्य महकमे में गतिविधियां तेज हो गयी हैं. आज बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा अरोड़ा ने राज्यभर के सभी सरकारी ब्लड बैंक, ART सेंटर इंचार्ज के साथ ऑनलाइन मीटिंग की.

इस बैठक में सभी ब्लड बैंक इंचार्ज को यह निर्देश दिया गया कि अब ब्लड बैंक में संग्रहित रक्त की किट से एचआईवी जांच नहीं होगी. झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने इसके लिए सभी जिला के सिविल सर्जन को पत्र भी जारी कर दिया है.

स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा अरोड़ा ने बताया कि थैलेसिमिया से पीड़ित बच्चों में एचआईवी संक्रमण के मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. इस घटना के बाद राज्य के सभी ब्लड बैंकों में एलाइजा टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है ताकि रक्त जांच को और सख्त किया जा सके.

चाईबासा की घटना के बाद नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी

चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के HIV पॉजिटिव पाए जाने की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में छह सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है. जांच समिति ने चाईबासा का दौरा भी किया और राज्यभर के ब्लड बैंक की स्थिति की भी जांच की.

राज्य में पांच ऐसे जिले पाए गए हैं, जहां पर जांच की एलिसा (ELISA) मशीन वर्किंग में नहीं है. यह उच्च स्तरीय कमिटी 07 दिनों में अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप देगी. जांच समिति की अध्यक्ष स्वास्थ और स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा ने बताया कि एलिसा मशीन के इस्तेमाल के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सभी जिलों में इसकी खरीदारी हो चुकी है लेकिन 5 जिलों में यह कार्यरत नहीं है. चाईबासा में भी सितंबर महीने से ही इसे शुरू किया गया है. सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि रैपिड टेस्ट किट से जांच बंद कर दी जाए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पूरे मामले पर गंभीर रुख अपनाने के बाद राज्य के सभी ब्लड बैंक का ऑडिट का कार्य भी तेजी से चल रहा है.

इसे भी पढे़ं- चाईबासा ब्लड बैंक में लापरवाही का मामला: विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा की अगुआई में टीम ने शुरू की जांच

इसे भी पढे़ं- थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को संक्रमित खून चढ़ाने का मामला, सिविल सर्जन समेत इन लोगों पर गिरी गाज

इसे भी पढे़ं- थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चे पर संक्रमित ब्लड चढ़ाने का मामला, हाईकोर्ट के संज्ञान पर विशेष जांच टीम पहुंची चाईबासा

TAGGED:

RAPID TEST KIT WILL NOT BE USED
HEALTH DEPARTMENT SPECIAL SECRETARY
GOVERNMENT BLOOD BANKS
स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव नेहा
CASE OF INFECTED BLOOD TO CHILD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.