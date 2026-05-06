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गोपेश्वर में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, अल्ट्रासाउंड सेंटर किया सील, जानिये वजह

गोपेश्वर में स्वास्थ्य विभाग ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई की है.

GOPESHWAR ULTRASOUND CENTER SEALED
गोपेश्वर अल्ट्रासाउंड केंद्र सील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 6, 2026 at 8:37 PM IST

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चमोली: जनपद में गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 यानी PCPNDT Act 1994 के प्रभावी अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई की है. औचक निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर गोपेश्वर स्थित आरोग्य क्लीनिक फार्मेसी एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है.


मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक गुप्ता ने बताया कि निरीक्षण टीम ने केंद्र के अभिलेख, पंजीकरण प्रमाणपत्र, मशीन संचालन और अनिवार्य प्रपत्रों की जांच की. जांच में रिकॉर्ड संधारण में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. साथ ही केंद्र में रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति भी पाई गई, जो अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है.

इन अनियमितताओं को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर केंद्र को सील करते हुए संचालक के खिलाफ अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भ्रूण लिंग परीक्षण और लिंग चयन जैसी अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जनपद में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक केंद्रों की नियमित निगरानी की जा रही है. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी भ्रूण लिंग जांच या इससे जुड़ी अवैध गतिविधियों की जानकारी मिले, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन को सूचित करें, ताकि दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

इस दौरान निरीक्षण टीम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वैभव कृष्ण, डीजीसी प्रकाश भंडारी, हिमाद संस्था से उमाशंकर बिष्ट और पीसीपीएनडीटी कोऑर्डिनेटर संदीप कंडारी शामिल रहे.

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गोपेश्वर अल्ट्रासाउंड केंद्र सील
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