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जसपुर में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, दो अस्पताल सील, कईयों को नोटिस जारी

रुद्रपुर: जसपुर में अपंजीकृत और नियमों के विपरीत संचालित किए जा रहे चिकित्सालयों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभागीय टीम ने क्षेत्र में करीब 10 चिकित्सालयों पर अचानक छापेमारी कर दस्तावेज और पंजीकरण संबंधी व्यवस्थाओं की जांच की. जांच के दौरान दो चिकित्सालयों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया. अन्य चिकित्सालयों को कमियां दूर करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई इस कार्रवाई में एसीएमओ डॉ. हरीश कुमार पांडे, डॉ. डीएम गहलोत और डॉ. जितेंद्र पंकज की संयुक्त टीम शामिल रही. टीम ने अलग-अलग चिकित्सालयों में पहुंचकर वहां उपलब्ध दस्तावेज, पंजीकरण, चिकित्सकीय व्यवस्थाओं और संचालन से संबंधित जरूरी अभिलेखों की जांच की. अधिकारियों ने संचालकों से चिकित्सालय संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज और पंजीकरण संबंधी जानकारी भी मांगी.

जसपुर में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

औचक निरीक्षण के दौरान दो चिकित्सालयों के दस्तावेजों में अनियमितताएं सामने आईं. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों चिकित्सालयों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की और उन्हें सील कर दिया. विभाग की इस कार्रवाई के बाद अन्य चिकित्सालय संचालकों में भी हड़कंप की स्थिति बनी रही.