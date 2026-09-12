ETV Bharat / state

जसपुर में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, दो अस्पताल सील, कईयों को नोटिस जारी

स्वास्थ्य विभाग के औचक निरीक्षण के दौरान दो चिकित्सालयों के दस्तावेजों में अनियमितताएं सामने आईं

JASPUR HOSPITAL SEALED
जसपुर में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 12, 2026 at 7:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: जसपुर में अपंजीकृत और नियमों के विपरीत संचालित किए जा रहे चिकित्सालयों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभागीय टीम ने क्षेत्र में करीब 10 चिकित्सालयों पर अचानक छापेमारी कर दस्तावेज और पंजीकरण संबंधी व्यवस्थाओं की जांच की. जांच के दौरान दो चिकित्सालयों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया. अन्य चिकित्सालयों को कमियां दूर करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई इस कार्रवाई में एसीएमओ डॉ. हरीश कुमार पांडे, डॉ. डीएम गहलोत और डॉ. जितेंद्र पंकज की संयुक्त टीम शामिल रही. टीम ने अलग-अलग चिकित्सालयों में पहुंचकर वहां उपलब्ध दस्तावेज, पंजीकरण, चिकित्सकीय व्यवस्थाओं और संचालन से संबंधित जरूरी अभिलेखों की जांच की. अधिकारियों ने संचालकों से चिकित्सालय संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज और पंजीकरण संबंधी जानकारी भी मांगी.

जसपुर में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

औचक निरीक्षण के दौरान दो चिकित्सालयों के दस्तावेजों में अनियमितताएं सामने आईं. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों चिकित्सालयों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की और उन्हें सील कर दिया. विभाग की इस कार्रवाई के बाद अन्य चिकित्सालय संचालकों में भी हड़कंप की स्थिति बनी रही.

वहीं, निरीक्षण के दौरान जिन अन्य चिकित्सालयों में दस्तावेज या पंजीकरण संबंधी कमियां पाई गईं, उन्हें तत्काल कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए. स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित चिकित्सालय संचालकों को नोटिस जारी करते हुए आवश्यक दस्तावेज और पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नोटिस के बाद भी यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना वैध पंजीकरण या निर्धारित मानकों का पालन किए चिकित्सालयों का संचालन मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. इसी को देखते हुए विभाग की ओर से ऐसे संस्थानों की लगातार जांच की जा रही है.

एसीएमओ डॉ. हरीश कुमार पांडे ने बताया कि क्षेत्र में अपंजीकृत चिकित्सालयों और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. उन्होंने कहा जांच के दौरान सामने आने वाली कमियों के आधार पर संबंधित संचालकों को नोटिस देने के साथ आवश्यकतानुसार सीलिंग और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

पढे़ं- बीमारियों के मौसम में स्वास्थ्य विभाग की जरूरी एडवाइजरी, जानें क्या खाएं-पिएं, कैसे रहें सुरक्षित

पढे़ं- रुड़की में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, एक नर्सिंग होम और दो क्लीनिक स्टोर किया सील

TAGGED:

स्वास्थ्य विभाग
जसपुर चिकित्सालय सील
चिकित्सालयों पर छापेमारी
JASPUR HOSPITAL SEALED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.