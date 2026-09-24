चिकित्सा विभाग ने कांग्रेस पार्षद के क्लीनिक को अवैध मान किया सीज, FIR भी हुई, काउंसलर बोले - भाजपा को वोट डालने का दबाव
चिकित्सा विभाग ने इस संबंध में नोटिस भी चस्पा किया है, जिसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के उल्लंघन की बात कही है.
Published : September 24, 2026 at 10:39 AM IST
कोटा : नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस के पार्षद बने सियाराम वर्मा पर पुलिस और चिकित्सा विभाग की कार्रवाई का मामला सामने आया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने उनके क्लीनिक को सीज कर दिया है, जहां पर वह मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं. चिकित्सा विभाग ने इस संबंध में नोटिस भी चस्पा किया है, जिसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के उल्लंघन की बात कही है. कुन्हाड़ी थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज का कहना है कि कुन्हाड़ी अस्पताल के प्रभारी डॉ. चंद्र प्रकाश कलवार ने उन्हें शिकायत दी थी, जिसमें अवैध क्लिनिक चलने की बात कही थी. मेडिकल प्रैक्टिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच एएसआई हरिओम मीणा को सौंपी है.
चिकित्सकीय सर्टिफिकेट नहीं : सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र नागर का कहना है कि उन्हें ललित कुमार ने शिकायत दी थी. इसमें बालिता रोड पर एक अवैध क्लिनिक चलने की बात कही गई. कुन्हाड़ी अस्पताल के प्रभारी डॉ. चंद्र प्रकाश कलवार को जांच के दिशा निर्देश दिए गए थे. उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही क्लीनिक को सीज किया गया है. क्लीनिक में मेडिकल प्रैक्टिस करने की बात सामने आई है, जबकि उनके पास कोई चिकित्सकीय सर्टिफिकेट नहीं है. हमने यह सर्टिफिकेट भी मांगा गया है. उन्होंने इस संबंध में टीम भेजकर नोटिस चस्पा करवाया है.
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वोट डलवाने के लिए दबाव : इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्षद सियाराम वर्मा का कहना है कि वह 20 साल से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं. उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग की हुई है. वह केवल इंजेक्शन लगाने और ड्रिप चढ़ाने का काम करते हैं. यह भी डॉक्टर के पर्चे के आधार पर किया जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को मेयर वोटिंग में वोट डलवाने के लिए की जा रही है. दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस को ही वोट दूंगा.
बंद दुकान पर ही लगा गए नोटिस : सियाराम वर्मा का कहना है कि उनकी बंद दुकान को ही सीज कर दिया गया है. वे लंबे समय से दुकान पर नहीं गए थे. पहले चुनाव में व्यस्त थे और उसके बाद स्वागत और लोगों से मिलने-जुलने में व्यस्त हैं. ऐसे में बंद दुकान पर ही नोटिस चस्पा कर दिया गया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें डराने-धमकाने के लिए यह कार्रवाई की गई है. नोटिस के संबंध में जानकारी आसपास दुकान संचालित करने वाले लोगों ने दी है. इस नोटिस में 2 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था. नोटिस में लिखा है कि इन दो दिनों में उपस्थित नहीं होने पर एफआईआर करवाई जाएगी, लेकिन यह भी संज्ञान में आया है कि मेरे खिलाफ मुकदमा पहले ही दर्ज कर दिया है. 23 सितंबर को ही मेरे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है.