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चिकित्सा विभाग ने कांग्रेस पार्षद के क्लीनिक को अवैध मान किया सीज, FIR भी हुई, काउंसलर बोले - भाजपा को वोट डालने का दबाव

कांग्रेस पार्षद का क्लीनिक ( ETV Bharat Kota )

कोटा : नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस के पार्षद बने सियाराम वर्मा पर पुलिस और चिकित्सा विभाग की कार्रवाई का मामला सामने आया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने उनके क्लीनिक को सीज कर दिया है, जहां पर वह मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं. चिकित्सा विभाग ने इस संबंध में नोटिस भी चस्पा किया है, जिसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के उल्लंघन की बात कही है. कुन्हाड़ी थाना अधिकारी देवेश भारद्वाज का कहना है कि कुन्हाड़ी अस्पताल के प्रभारी डॉ. चंद्र प्रकाश कलवार ने उन्हें शिकायत दी थी, जिसमें अवैध क्लिनिक चलने की बात कही थी. मेडिकल प्रैक्टिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच एएसआई हरिओम मीणा को सौंपी है. चिकित्सकीय सर्टिफिकेट नहीं : सीएमएचओ डॉ. नरेंद्र नागर का कहना है कि उन्हें ललित कुमार ने शिकायत दी थी. इसमें बालिता रोड पर एक अवैध क्लिनिक चलने की बात कही गई. कुन्हाड़ी अस्पताल के प्रभारी डॉ. चंद्र प्रकाश कलवार को जांच के दिशा निर्देश दिए गए थे. उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही क्लीनिक को सीज किया गया है. क्लीनिक में मेडिकल प्रैक्टिस करने की बात सामने आई है, जबकि उनके पास कोई चिकित्सकीय सर्टिफिकेट नहीं है. हमने यह सर्टिफिकेट भी मांगा गया है. उन्होंने इस संबंध में टीम भेजकर नोटिस चस्पा करवाया है. क्लिनिक पर चस्पा किया गया नोटिस (फोटो ईटीवी भारत कोटा)