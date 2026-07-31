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बरेली में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी; स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दो सेंटरों पर कार्रवाई, एक पर नोटिस चस्पा

डॉ. अमित कुमार और सीएचसी आंवला के प्रभारी डॉ. विनय कुमार पाल के नेतृत्व में टीम ने निरीक्षण किया.

बरेली में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी
बरेली में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 11:13 PM IST

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बरेली : जिले के आंवला कस्बे में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ व्यापक जांच अभियान चलाया. छापेमारी की सूचना मिलते ही कई सेंटर संचालकों में अफरा-तफरी मच गई. जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर दो अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई की गई, जबकि एक पर नोटिस चस्पा की गई है.



बरेली के पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. अमित कुमार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) आंवला के प्रभारी डॉ. विनय कुमार पाल के नेतृत्व में टीम ने निरीक्षण किया. टीम ने पुरैना चौराहा और विसौली रोड तिराहे के पास स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटर समेत चार अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण किया. जांच के दौरान किसी भी केंद्र पर संबंधित डॉक्टर मौजूद नहीं मिले. निरीक्षण में कई अन्य प्रशासनिक और तकनीकी कमियां भी सामने आईं.

डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि एक अल्ट्रासाउंड सेंटर निर्धारित पंजीकृत स्थान के बजाय दूसरे स्थान पर संचालित होता पाया गया. उन्होंने बताया कि स्थान परिवर्तन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी. टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही सेंटर बंद कर दिया गया था, लेकिन संचालक को मौके पर बुलाकर सेंटर खुलवाया गया. जांच में व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिलने पर केंद्र को तत्काल सील कर दिया गया और नोटिस जारी की गई.


उन्होंने बताया कि इसी तरह एक और अल्ट्रासाउंड सेंटर में भी निरीक्षण के दौरान आवश्यक मानकों का पालन नहीं मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई. अन्य केंद्रों को भी दो दिन के भीतर संबंधित चिकित्सकों के दस्तावेज, पंजीकरण अभिलेख और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.



डॉ. अमित कुमार ने बताया कि यदि निर्धारित समय सीमा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए या जांच में अनियमितताएं सही पाई गईं, तो संबंधित केंद्रों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना कि जिले में अवैध और नियमों के विपरीत संचालित चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि मरीजों को सुरक्षित और मानक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

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