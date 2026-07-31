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बरेली में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी; स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दो सेंटरों पर कार्रवाई, एक पर नोटिस चस्पा

बरेली : जिले के आंवला कस्बे में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ व्यापक जांच अभियान चलाया. छापेमारी की सूचना मिलते ही कई सेंटर संचालकों में अफरा-तफरी मच गई. जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर दो अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई की गई, जबकि एक पर नोटिस चस्पा की गई है.





बरेली के पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉ. अमित कुमार और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) आंवला के प्रभारी डॉ. विनय कुमार पाल के नेतृत्व में टीम ने निरीक्षण किया. टीम ने पुरैना चौराहा और विसौली रोड तिराहे के पास स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटर समेत चार अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण किया. जांच के दौरान किसी भी केंद्र पर संबंधित डॉक्टर मौजूद नहीं मिले. निरीक्षण में कई अन्य प्रशासनिक और तकनीकी कमियां भी सामने आईं.

डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि एक अल्ट्रासाउंड सेंटर निर्धारित पंजीकृत स्थान के बजाय दूसरे स्थान पर संचालित होता पाया गया. उन्होंने बताया कि स्थान परिवर्तन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी. टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही सेंटर बंद कर दिया गया था, लेकिन संचालक को मौके पर बुलाकर सेंटर खुलवाया गया. जांच में व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिलने पर केंद्र को तत्काल सील कर दिया गया और नोटिस जारी की गई.