चाय दुकान में ई-सिगरेट और हुक्का फ्लेवर की बिक्री, स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी कर लगाया जुर्माना
रांची में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चाय दुकानों पर छापेमारी कर ई-सिगरेट बरामद की.
Published : July 15, 2026 at 9:05 AM IST
रांची: राजधानी में चाय की दुकानों पर ई-सिगरेट, हुक्का फ्लेवर सहित विदेशी सिगरेट की बिक्री की जा रही है. मंगलवार रात मामले में कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भारी मात्रा में ई-सिगरेट और अन्य नशे के समान बरामद किए हैं.
एसडीओ के आदेश पर कार्रवाई
रांची सदर एसडीओ के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य समिति की टीम ने अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ मंगलवार की रात विशेष अभियान चलाया. छापेमारी के दौरान छह से अधिक दुकानों की जांच की गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (ई-सिगरेट), हुक्का फ्लेवर सहित अन्य प्रतिबंधित एवं नशीले पदार्थ जब्त किए गए. जांच के दौरान टीम ने पाया कि कुछ दुकानों में पैकेटबंद सिगरेट के साथ खाद्य सामग्री भी बेची जा रही थी, जो निर्धारित नियमों का उल्लंघन है. ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए सभी पर जुर्माना भी लगाया गया.
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अपर बाजार क्षेत्र में अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थी. शिकायतों के आधार पर एसडीओ ने छापेमारी के निर्देश दिए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. दुकानदारों के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया रेड
मंगलवार की रात हुई रेड में मेडिकल ऑफिसर डॉ तबा रिजवी, खाद सुरक्षा पदाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह, डीपीएम सदर हॉस्पिटल रांची प्रवीण कुमार सिंह, तंबाकु कन्ट्रोल सेल के सुशांत कुमार सहित कोतवाली पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे. मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तबा रिजवी ने बताया कि प्रतिबंधित एवं नशीले पदार्थों को लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है. अपर बाजार के कई चाय दुकानदार इस तरह के कृत्य में शामिल थे. सभी के प्रतिबंधित एवं नशीले समान जब्त करते हुए जुर्माना लगाया गया है.
ये भी पढ़ें: चतरा में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर पुलिस का प्रहार, 1 करोड़ 30 लाख रुपये के नशीले पदार्थ जब्त
बाल सुधार गृह का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण, नशीले पदार्थ बरामद
गांजे का काउंटर बिजनेस: स्कैन कर पैसे डालिए और ले जाइए मादक पदार्थ, पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार