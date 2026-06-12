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कटनी में बिना डिग्री घर में चला रहे थे हॉस्पिटल, स्वास्थ्य विभाग के एक्शन से हड़कंप

कटनी के विजयराघवगढ़ विकासखंड के बकेली गांव का मामला. झोपड़ीनुमा क्लिनिक में बिना मान्यता के चल रहा था मरीजों का इलाज.

Katni Health department clinic raid
अवैध क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
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कटनी: कटनी जिले अंतर्गत विजयराघवगढ़ विकासखंड में स्वास्थ्य विभाग ने कथित झोलाछाप डॉक्टर पिता-पुत्र के खिलाफ झोपड़ीनुमा क्लिनिक पर छापा मारा.बड़ी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयों का जखीरा बरामद किया.

जानकारी के अनुसार विजयराघवगढ़ विकासखंड के बकेली गांव में वर्षों से क्लिनिक चला रहे सीपी नाहर और उनके पुत्र भूपेंद्र नाहर के यहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की. क्लिनिक का सोशल मीडिया में वायरल हुए एक वीडियो के बाद ये कार्रवाई की गई. वीडियो में क्लिनिक के अंदर मरीजों को लकड़ी के सहारे ग्लूकोज चढ़ाते दिखाया गया था. इन लापरवाहियों को देखते ही अधिकारी सक्रिय हो गए.

Katni Health department clinic raid
अवैध क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat)

झोपड़ीनुमा क्लिनिक में बिना मान्यता के चल रहा था इलाज

तहसीलदार विजयराघवगढ़, बीएमओ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, राजस्व अमला, ग्राम कोटवार व स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर बुधवार की रात कार्रवाई की. टीम ने क्लिनिक का निरीक्षण कर देखा कि झोपड़ीनुमा संरचना में बिना मान्यता के इलाज चल रहा था. कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने क्लिनिक से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयों का जखीरा बरामद किया. स्वास्थ्यकर्मियों ने दवाइयों को जब्त कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की. मामले की जांच शुरू कर दी है.

जांच में यह बात भी सामने आई कि नाहर दंपति के पास चिकित्सा की कोई मान्यता प्राप्त डिग्री या वैध अनुमति नहीं थी. फिर भी वे ग्रामीण इलाकों में वर्षों से मरीजों का उपचार कर रहे थे. स्थानीय लोगों का कहना था कि आर्थिक तंगी व डॉक्टरों तक पहुंच के कारण कई मरीज इन झोलाछाप डॉक्टरों के पास इलाज के लिए आते थे.

सीएमएचओ डॉ. राज सिंह ठाकुर ने कहा "बिना मान्यता और आवश्यक योग्यता के इलाज करना गंभीर अनियमितता है और स्वास्थ्य विभाग इसे बर्दाश्त नहीं करेगा. दोनों व्यक्तियों को भविष्य में अवैध रूप से किसी भी प्रकार का चिकित्सा कार्य करने की सख्त चेतावनी दी गई है. यदि आगे भी वे बिना मान्यता के इलाज करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल है."

प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सकों व स्वास्थ्य केंद्रों से ही उपचार कराएं और किसी भी प्रकार की संदिग्ध चिकित्सा पद्धति को तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें.

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