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मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, विधायक ने पीड़ित बच्चों से की मुलाकात

मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट ( Etv Bharat )

कांकेर : कांकेर जिले में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप और दो बच्चों की मौत के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच क्षेत्रीय विधायक आशाराम नेताम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ प्रभावित गांवों और छात्रावासों का दौरा कर हालात का जायजा लिया. जिले में मलेरिया से दो बच्चों की मौत हो चुकी है.

कई बच्चे मलेरिया के शिकार

जांच के दौरान कई बच्चों की रिपोर्ट भी मलेरिया पॉजिटिव आई है. वर्तमान में दो छात्रावासों के कुल 11 बच्चे मलेरिया से संक्रमित पाए गए हैं, जिनका स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में उपचार जारी है.मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक आशाराम नेताम स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया नियंत्रण दल के अधिकारियों के साथ प्रभावित छात्रावास पहुंचे इसके बाद गांव का दौरा किया. विधायक ने मलेरिया पीड़ित बच्चों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली .इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए.