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मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, विधायक ने पीड़ित बच्चों से की मुलाकात

कांकेर में मलेरिया के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए विधायक आशाराम नेताम ने छात्रावास और गांव का दौरा किया.

MLA visited malaria affected village.
मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 6:24 PM IST

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कांकेर : कांकेर जिले में मलेरिया के बढ़ते प्रकोप और दो बच्चों की मौत के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच क्षेत्रीय विधायक आशाराम नेताम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ प्रभावित गांवों और छात्रावासों का दौरा कर हालात का जायजा लिया. जिले में मलेरिया से दो बच्चों की मौत हो चुकी है.

कई बच्चे मलेरिया के शिकार

जांच के दौरान कई बच्चों की रिपोर्ट भी मलेरिया पॉजिटिव आई है. वर्तमान में दो छात्रावासों के कुल 11 बच्चे मलेरिया से संक्रमित पाए गए हैं, जिनका स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में उपचार जारी है.मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक आशाराम नेताम स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया नियंत्रण दल के अधिकारियों के साथ प्रभावित छात्रावास पहुंचे इसके बाद गांव का दौरा किया. विधायक ने मलेरिया पीड़ित बच्चों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली .इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए.

Instructions to officers to control malaria
अफसरों को मलेरिया के नियंत्रण के निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
विधायक ने पीड़ित बच्चों से की मुलाकात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रभावित क्षेत्रों में लगातार स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं, घर-घर जाकर जांच की जाए, मच्छर नियंत्रण के लिए फॉगिंग एवं दवा का छिड़काव कराया जाए .लोगों को मलेरिया से बचाव के प्रति जागरूक किया जाए. समय पर जांच और उपचार से बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है -आशाराम नेताम,विधायक

MLA Meet children suffering from malaria
मलेरिया पीड़ित बच्चों से छात्रावास में मुलाकात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
MLA visited malaria affected village
विधायक ने मलेरिया प्रभावित गांव का किया दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बुखार आने पर कराएं जांच

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे, जांच और उपचार का कार्य लगातार जारी है.सभी संक्रमित बच्चों का इलाज किया जा रहा है और उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बुखार आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं और मलेरिया से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां अपनाएं.


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