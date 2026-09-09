ETV Bharat / state

ज्योलिकोट में जल जनित रोगों के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, 94 घरों का किया सर्वे, 113 लोगों की स्क्रीनिंग

ज्योलिकोट क्षेत्र में जल जनित रोगों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और उपचार व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है.

Etv Bharat
ज्योलिकोट पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के ज्योलिकोट क्षेत्र में जल जनित रोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रश्मि पंत के निर्देश पर घर-घर सर्वे, स्वास्थ्य जांच और शिविरों के जरिए निगरानी बढ़ाई गई है. आज 94 घरों में 113 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जबकि 90 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए. पीएचसी ज्योलिकोट में 98 मरीजों की जांच हुई और जरूरत के अनुसार 7 लोगों को भर्ती किया गया.

ज्योलिकोट क्षेत्र में जल जनित रोगों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और उपचार व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रश्मि पंत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रही हैं. स्वास्थ्य टीमों द्वारा घर-घर जाकर परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है. बुधवार को टीमों ने 94 घरों का भ्रमण किया और 113 लोगों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग की.

ETV Bharat
शिविरों में लोगों की जांच के साथ आवश्यक दवाएं और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया जा रहा. . (ETV Bharat)

करीब चार हजार क्लोरीन टैबलेट भी वितरित की गई: इस दौरान लोगों को ओआरएस, जिंक और क्लोरीन की गोलियां वितरित की गईं. साथ ही 90 लोगों के ब्लड सैंपल लेकर जांच की गईय. जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए आशाओं और स्वास्थ्य टीमों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में 3 हजार 900 क्लोरीन टैबलेट भी वितरित की गई हैं. विभाग की ओर से गांजा, वीरभट्टी, बेलवाखान, सरियाताल, ज्योलिकोट, भल्यूटी और चोपड़ा में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए.

Nainital
ज्योलिकोट में जल जनित रोगों के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट (ETV Bharat)

शिविरों में लोगों की जांच के साथ आवश्यक दवाएं और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया गया. वहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योलिकोट में 98 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई. इनमें से आवश्यकता के अनुसार 7 मरीजों को भर्ती किया गया है. पीएचसी ज्योलिकोट को भी सुदृढ़ किया गया है और रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

Nainital
स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जा रही है. (ETV Bharat)

10 सितंबर को सेंट्रल हॉस्पिटल हल्द्वानी के फिजिशियन डॉ. हर्षित जोशी और गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉ. सोनाली पांडे पीएचसी ज्योलिकोट में ओपीडी सेवाएं देंगे. स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्रवासियों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है. गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर बेस अस्पताल हल्द्वानी, बी.डी. पांडे जिला चिकित्सालय नैनीताल और सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय रेफर किया जाएगा. साथ ही आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार के लिए भी विभाग आवश्यक सहयोग करेगा.

पढ़ें---

TAGGED:

NAINITAL
JEOLIKOTE
WATERBORNE DISEASES
जल जनित रोगों
UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.