कटिहार में एक एंबुलेंस में 'ठूंस-ठूंसकर' भरे 17 लोग, DM ने दिए जांच के आदेश
कटिहार में 17 लोगों को एक ही एंबुलेंस में ठूंसकर अस्पताल लाने पर बवाल मच गया. डीएम ने जांच के आदेश दिए. पढ़ें खबर-
Published : April 26, 2026 at 4:15 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार जिले में स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां सदर अस्पताल में एक ही एंबुलेंस के भीतर 7 कुपोषित बच्चों और उनके 10 परिजनों, यानी कुल 17 लोगों को बेहद अमानवीय तरीके से ठूंसकर लाया गया. एंबुलेंस में पैर रखने तक की जगह नहीं थी.
नियमों को ताक पर रखकर सफर: एक एंबुलेंस में अधिकतम दो बच्चों और उनके अभिभावकों को ही सुरक्षित तरीके से लाने का प्रावधान है. हालांकि आजमनगर प्रखंड से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के तहत इन कुपोषित बच्चों को जांच के लिए लाते समय नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं. संकरी जगह और ऑक्सीजन की कमी के जोखिम के बावजूद स्वास्थ्यकर्मियों ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी.
बदतर हालत में पहुंचे मासूम: सफर के दौरान बच्चों और महिलाओं को भयंकर घुटन और परेशानी का सामना करना पड़ा. विशेषज्ञों का मानना है कि कुपोषित बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम होती है, ऐसे में भीड़भाड़ वाले वातावरण में उन्हें संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ गया. तंग जगह में लंबे समय तक बैठने के कारण कई बच्चों की हालत सुधारने के बजाय और बिगड़ने की आशंका बनी रही. यह न केवल प्रशासनिक चूक है, बल्कि मानवाधिकारों का भी सीधा उल्लंघन है.
जिम्मेदारी से बचते कर्मचारी: जब इस गंभीर लापरवाही पर एंबुलेंस चालक साहिल और साथ मौजूद डॉक्टर शकील अहमद से सवाल पूछे गए, तो उनके जवाब काफी टालमटोल वाले रहे. उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि वे केवल अपने 'वरीय पदाधिकारियों' के आदेश का पालन कर रहे थे, जो कि सिस्टम में ऊपर तक फैली जड़ता को दर्शाता है.
“सभी मरीज बच्चे हैं. इनमें कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, किसी के पैर में दिक्कत है. इन्हें बेहतर जांच और इलाज के लिए लाया गया है. यह निर्णय आरबीएसके के जिला समन्वयक के निर्देश पर लिया गया. एंबुलेंस की कमी के कारण सभी को एक साथ लाना पड़ा.”-डॉक्टर शकील अहमद, सदर अस्पताल, कटिहार
प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल: यह घटना सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है. सरकार एक तरफ कुपोषण मिटाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर प्रशासनिक उदासीनता इन योजनाओं को विफल बना रही है.
जिलाधिकारी का सख्त रुख: मामले की गंभीरता को देखते हुए कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यशैली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों और संबंधित कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो.
“मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए जाते हैं. स्वास्थ्य विभाग को 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. यदि लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."-आशुतोष द्विवेदी, कटिहार जिलाधिकारी
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