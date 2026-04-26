ETV Bharat / state

कटिहार में एक एंबुलेंस में 'ठूंस-ठूंसकर' भरे 17 लोग, DM ने दिए जांच के आदेश

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले में स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां सदर अस्पताल में एक ही एंबुलेंस के भीतर 7 कुपोषित बच्चों और उनके 10 परिजनों, यानी कुल 17 लोगों को बेहद अमानवीय तरीके से ठूंसकर लाया गया. एंबुलेंस में पैर रखने तक की जगह नहीं थी.

नियमों को ताक पर रखकर सफर: एक एंबुलेंस में अधिकतम दो बच्चों और उनके अभिभावकों को ही सुरक्षित तरीके से लाने का प्रावधान है. हालांकि आजमनगर प्रखंड से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के तहत इन कुपोषित बच्चों को जांच के लिए लाते समय नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं. संकरी जगह और ऑक्सीजन की कमी के जोखिम के बावजूद स्वास्थ्यकर्मियों ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी.

कटिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था (ETV Bharat)

बदतर हालत में पहुंचे मासूम: सफर के दौरान बच्चों और महिलाओं को भयंकर घुटन और परेशानी का सामना करना पड़ा. विशेषज्ञों का मानना है कि कुपोषित बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कम होती है, ऐसे में भीड़भाड़ वाले वातावरण में उन्हें संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ गया. तंग जगह में लंबे समय तक बैठने के कारण कई बच्चों की हालत सुधारने के बजाय और बिगड़ने की आशंका बनी रही. यह न केवल प्रशासनिक चूक है, बल्कि मानवाधिकारों का भी सीधा उल्लंघन है.

जिम्मेदारी से बचते कर्मचारी: जब इस गंभीर लापरवाही पर एंबुलेंस चालक साहिल और साथ मौजूद डॉक्टर शकील अहमद से सवाल पूछे गए, तो उनके जवाब काफी टालमटोल वाले रहे. उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि वे केवल अपने 'वरीय पदाधिकारियों' के आदेश का पालन कर रहे थे, जो कि सिस्टम में ऊपर तक फैली जड़ता को दर्शाता है.