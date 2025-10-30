ETV Bharat / state

ब्लड बैंक के सुचारु संचालन पर स्वास्थ्य विभाग का जोर, अपर मुख्य सचिव ने तलब की ऑडिट रिपोर्ट

सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ ऑनलाइन बैठक में शामिल अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: चाईबासा ब्लड बैंक से थैलेसीमिक बच्चे को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने का मामला उजागर होने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है. राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की. इस वीसी का उद्देश्य राज्यभर में ब्लड बैंकों के सुचारु संचालन और नेशनल ब्लड पॉलिसी 2002 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था.

ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के निर्देश

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बैठक के दौरान सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य में कार्यरत सभी NGO को इस अभियान से जोड़ा जाए, ताकि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ावा मिल सके.

ब्लड बैंक ऑडिट रिपोर्ट समर्पित करें

झारखंड के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह ने कहा कि सभी सिविल सर्जनों को उपायुक्त (DC) के साथ बैठक कर सरकारी और निजी ब्लड बैंकों की ऑडिट रिपोर्ट शनिवार तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है .

एलिसा टेस्ट सुविधा अनिवार्य

जहां-जहां ब्लड बैंक में एलिसा टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां इसे तत्काल प्रभाव से स्थापित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही टेस्टिंग में फोर्थ जनरेशन किट्स के प्रयोग पर जोर दिया गया है.लाइसेंस नवीनीकरण और ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करते रहने का भी बैठक में निर्देश दिए गए हैं.

अजय कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि सभी ब्लड बैंक अपने लाइसेंस का नवीनीकरण (Renewal) या नए लाइसेंस के लिए आवेदन ONDLS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन सबमिट कर दें. उन्होंने औषधि नियंत्रक को शीघ्र अपडेटेड रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है.

ब्लड रिप्लेसमेंट पर रोक

अपर मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में ब्लड रिप्लेसमेंट नहीं किया जाएगा. ब्लड कलेक्शन केवल स्वैच्छिक दाताओं के माध्यम से ही किया जाए.

डेटा प्रबंधन और रिकॉर्ड रखें अपडेट