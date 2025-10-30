ब्लड बैंक के सुचारु संचालन पर स्वास्थ्य विभाग का जोर, अपर मुख्य सचिव ने तलब की ऑडिट रिपोर्ट
झारखंड स्वास्थ्य विभाग चाईबासा ब्लड बैंक केस के बाद अलर्ट हो गया है. विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अहम बैठक की है.
Published : October 30, 2025 at 8:51 PM IST
रांची: चाईबासा ब्लड बैंक से थैलेसीमिक बच्चे को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने का मामला उजागर होने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है. राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की. इस वीसी का उद्देश्य राज्यभर में ब्लड बैंकों के सुचारु संचालन और नेशनल ब्लड पॉलिसी 2002 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना था.
ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के निर्देश
अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बैठक के दौरान सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य में कार्यरत सभी NGO को इस अभियान से जोड़ा जाए, ताकि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ावा मिल सके.
ब्लड बैंक ऑडिट रिपोर्ट समर्पित करें
झारखंड के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह ने कहा कि सभी सिविल सर्जनों को उपायुक्त (DC) के साथ बैठक कर सरकारी और निजी ब्लड बैंकों की ऑडिट रिपोर्ट शनिवार तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है .
एलिसा टेस्ट सुविधा अनिवार्य
जहां-जहां ब्लड बैंक में एलिसा टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां इसे तत्काल प्रभाव से स्थापित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही टेस्टिंग में फोर्थ जनरेशन किट्स के प्रयोग पर जोर दिया गया है.लाइसेंस नवीनीकरण और ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करते रहने का भी बैठक में निर्देश दिए गए हैं.
अजय कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि सभी ब्लड बैंक अपने लाइसेंस का नवीनीकरण (Renewal) या नए लाइसेंस के लिए आवेदन ONDLS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन सबमिट कर दें. उन्होंने औषधि नियंत्रक को शीघ्र अपडेटेड रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है.
ब्लड रिप्लेसमेंट पर रोक
अपर मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में ब्लड रिप्लेसमेंट नहीं किया जाएगा. ब्लड कलेक्शन केवल स्वैच्छिक दाताओं के माध्यम से ही किया जाए.
डेटा प्रबंधन और रिकॉर्ड रखें अपडेट
ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि ब्लड डोनर, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मरीजों का पूरा रिकॉर्ड ई-रक्त पोर्टल पर अपडेट किया जाए. साथ ही, आरटी-पीसीआर और ट्रूनेट मशीनों को भी अद्यतन किया जाए.
ब्लड बैंक में चिकित्सक और स्टाफ की नियुक्ति
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ब्लड बैंक का प्रभारी यथासंभव एमडी पैथोलॉजी डॉक्टर होना चाहिए और उन्हें कहीं अन्यत्र प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए. साथ ही टेक्निकल स्टाफ और काउंसलर की पर्याप्त नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाए. जिन जिलों में एमडी पैथोलॉजिस्ट नहीं हैं, वहां शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए गए.
ब्लड सेपरेशन मशीन स्थापित करने के आदेश
राज्य के सभी जिलों में ब्लड सेपरेशन मशीन की स्थापना शीघ्र करने का आदेश दिया गया. रक्तदाताओं में विश्वास बढ़ाने पर भी एसीएस ने बल दिया. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि रक्तदाताओं में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बढ़ाए जाएं और इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाई जाए.
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कारपोरेशन के एमडी अबु इमरान, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा अरोड़ा, एनएचएम निदेशक शशि प्रकाश झा, अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज और डायरेक्टर इन चीफ (डीआईसी) डॉ सिद्धार्थ सान्याल सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे.
