स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ने किया रांची सदर अस्पताल का निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश
रांची में स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 29, 2026 at 6:54 PM IST
रांची: राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, अस्पतालों को नई तकनीक से जोड़ने, ऑनलाइन ओपीडी की सेवा और टेली ICU -SNCU के विकास के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष पहल कर रहे हैं. ऐसे में आज शनिवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के संयुक्त सचिव दिनेश यादव ने शनिवार को सदर अस्पताल रांची का निरीक्षण किया.
इस दौरान उन्होंने रांची सदर अस्पताल में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं एवं विभागों का भ्रमण कर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया तथा संबंधित पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा की. सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान संयुक्त सचिव ने टेली आईसीयू, टेली ईसीजी, टेली मानस, टेली मेडिसिन, रेडियोलॉजी सहित अस्पताल के अन्य महत्वपूर्ण विभागों का भ्रमण किया और वहां से संचालित किये जा रहे कार्यो को देखा.
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से विभागवार उपलब्ध सुविधाओं, मानव संसाधन, उपकरणों की स्थिति एवं सेवाओं के संचालन से संबंधित जानकारी ली. उन्होंने सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 सितंबर तक अपने-अपने विभाग से संबंधित सभी आवश्यक कार्यों एवं व्यवस्थाओं को अद्यतन करते हुए सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम मरीजों को समय पर और बेहतर तरीके से मिले. इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएं.
संयुक्त सचिव दिनेश यादव ने सभी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संचालित सभी विभागों के कार्यों की नियमित समीक्षा करने तथा किसी भी प्रकार की कमी या समस्या सामने आने पर उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की बात कही. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं मरीजों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया.
इस निरीक्षण के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ने कहा कि राज्य में चिकित्सकों की कमी है. भौगोलिक रूप से कई दुर्गम क्षेत्र हैं ऐसे में टेली मेडिसीन, टेली ICU, टेली ओपीडी के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है. निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन, रांची डॉ. अमरेंद्र प्रसाद, उपाधीक्षक सदर अस्पताल डॉ. बिमलेश सिंह, राज्य स्तर से जोसली जॉन, ललित लता एवं शातना कुमारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण कुमार सिंह, अस्पताल प्रबंधक शाहनवाज सहित विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारी एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे.
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