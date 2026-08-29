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स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव ने किया रांची सदर अस्पताल का निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश

रांची: राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, अस्पतालों को नई तकनीक से जोड़ने, ऑनलाइन ओपीडी की सेवा और टेली ICU -SNCU के विकास के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष पहल कर रहे हैं. ऐसे में आज शनिवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड के संयुक्त सचिव दिनेश यादव ने शनिवार को सदर अस्पताल रांची का निरीक्षण किया.

इस दौरान उन्होंने रांची सदर अस्पताल में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं एवं विभागों का भ्रमण कर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया तथा संबंधित पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा की. सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान संयुक्त सचिव ने टेली आईसीयू, टेली ईसीजी, टेली मानस, टेली मेडिसिन, रेडियोलॉजी सहित अस्पताल के अन्य महत्वपूर्ण विभागों का भ्रमण किया और वहां से संचालित किये जा रहे कार्यो को देखा.

स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से विभागवार उपलब्ध सुविधाओं, मानव संसाधन, उपकरणों की स्थिति एवं सेवाओं के संचालन से संबंधित जानकारी ली. उन्होंने सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 सितंबर तक अपने-अपने विभाग से संबंधित सभी आवश्यक कार्यों एवं व्यवस्थाओं को अद्यतन करते हुए सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपलब्ध सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम मरीजों को समय पर और बेहतर तरीके से मिले. इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएं.