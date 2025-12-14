ETV Bharat / state

सताने लगी है पलामू की ठंड, बारिश के बाद ठंड बढ़ने के आसार!

पलामूः जिला का तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है. पलामू का तापमान पिछले एक सप्ताह से 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. पलामू के इलाके में ठंड लोगों को सताने लगी है. आशंका जताई जा रही है कि पलामू के इलाके में तापमान और नीचे गिरेगा.

दरअसल पलामू जिला में साल 2025 में कई दशकों के बाद औसत से अधिक बारिश हुई है. औसत से अधिक बारिश के बाद आशंका है कि पलामू में तापमान भी धीरे-धीरे नीचे जाएगा. पिछले 15 दिनों में 6 दिसंबर को पलामू में सबसे न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था. गुरुवार को पलामू का तापमान 6.3 शुक्रवार को 7.1 शनिवार को 7.6 जबकि रविवार को 8.1 डिग्री सेल्सियस रहे.

जिला में बढ़ते ठंड को देखते हुए पलामू जिला स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन भी जारी किया है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए ठंड के दौरान सावधान रहने की अपील भी की है. पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि लोगों को ठंड के दौरान कई लेयर की कपड़ा पहनना चाहिए जबकि कई सावधानी भी बरतनी चाहिए.

ठंड के दौरान लोगों को शराब के सेवन और रूम हीटर को लेकर इस्तेमाल को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है. इधर पलामू जिला प्रशासन ने भी ठंड को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए. जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल के वितरण के लिए खरीदारी भी की गई है.