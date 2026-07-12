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पलामू के 10 गांव डेंजर जोन में! स्वाथ्य विभाग रात में लगा रहा कैंप, 30 अन्य गांव पर भी नजर, जानें पूरा माजरा

संभावित मरीज का ब्लड सैंपल कलेक्ट करती स्वास्थ्य विभाग की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः जिले के 10 गांव फाइलेरिया को लेकर डेंजर जोन में हैं. जबकि 30 अन्य गांव में संभावित फलेरिया की आशंका है. 10 गांव में सबसे अधिक लोग फाइलेरिया से ग्रसित हैं. दरअसल, पलामू में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है. स्वास्थ्य विभाग रात 10 बजे के बाद गांव में स्पेशल कैंप लग रहा है और ग्रामीणों के ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहा है.

स्वास्थ्य विभाग का यह अभियान 16 जुलाई तक चलेगा और ग्रामीणों के खून के नमूने लिए जाएंगे. ब्लड रिपोर्ट के आधार पर ही यह पता चल पाएगा कि डेंजर जोन में मौजूद गांव में फलेरिया का प्रभाव कम हुआ है या अधिक हुआ है.

जानकारी देते सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इन इलाकों में सबसे अधिक फाइलेरिया के मरीज

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पलामू के नावाबाजार के ईटको, हुसैनाबाद का बराही, पाटन का किशुनपुर, नौडीहा बाजार का नावाटांड़, चैनपुर का पथरा, हरिहरगंज का कटैया, लेस्लीगंज के कोटखास, मेदिनीनगर का सुआ कौड़िया, मनातू का नौडीहा और पांकी के करार में सबसे अधिक फाइलेरिया के मरीज मिले हैं.

दरअसल रात के 10 बजे के बाद इन गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है और ग्रामीणों का ब्लड सैंपल ले रही है. इन 10 गांव के अलावा 30 अलग से गांव चिन्हित किए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग सभी गांव में ग्रामीणों का 300-300 सैंपल इकट्ठा कर रहा है.

40 गांव में 16612 परिवार चिन्हित