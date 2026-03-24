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मथुरा: स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई

मथुरा: एंटी करप्शन की टीम ने मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात बाबू शशिकांत को दो हजार रुपए का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. एंटी करप्शन की टीम की कार्रवाई के बाद से स्वास्थ्य महकमें में अफरातफरी का माहौल है.

बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन टीम को लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग के दिव्यांग बोर्ड से रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थीं. जिसको देखते हुए मंगलवार को एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और शशिकांत वर्मा को एक दिव्यांग व्यक्ति से सरकारी लाभ दिलाने के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक शशिकांत, दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाने और अन्य संबंधित कार्यों के लिए दो हजार रुपए की रिश्वत लेता था.

मंगलवार को भी एंटी करप्शन टीम को शशिकांत के द्वारा रिश्वत लेने की सूचना मिली थी. जिसके बाद एंटी करप्शन टीम ने योजनाबद्ध तरीके जाल बिछाया, जैसे ही शशिकांत वर्मा ने रिश्वत की राशि अपने हाथों में ली, टीम ने दबोचा लिया. तलाशी के दौरान, उसके पास से रिश्वत की राशि के साथ अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए. टीम ने कर्मचारी को गिरफ्तारी के बाद अपने साथ हाईवे थाने ले गई, जहां उससे पूछताछ कर रही है.