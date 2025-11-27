ETV Bharat / state

हेल्थ डिपार्टमेंट के ड्रेसर की शर्मनाक करतूत, 9 साल की बच्ची से गलत काम का प्रयास

धमतरी: स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया है. हेल्थ डिपार्टमेंट में ड्रेसर के पद पर तैनात कर्मचारी ने अपने घर के पास ही इस वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता बच्ची ने इस बात की शिकायत जब परिजनों से की तब परिवार वाले उसे लेकर थाने गए. शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी ड्रेसर को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित बच्ची की उम्र 9 साल है. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपी ने अपने क्वार्टर के पास ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की.

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की शर्मनाक करतूत

आरोपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रेसर के पद पर तैनात है. बच्ची आरोपी के क्वार्टर के पास खेल रही थी. बच्ची को अकेला देख आरोपी ने गलत नीयत से बच्ची को अपने पास बुलाया. बच्ची को उसने दस रुपए देने का लालच देकर क्वार्टर में जाने को कहा. बच्ची पैसे के लालच में अंदर चली गई. लेकिन जैसे ही आरोपी गलत हकरत करने लगा बच्ची वहां से भाग निकली. आरोपी ड्रेसर की उम्र 51 साल है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो मध्य प्रदेश मउगंज का रहने वाला है. हाल में ट्रांसफर होकर धमतरी आया है.