हेल्थ डिपार्टमेंट के ड्रेसर की शर्मनाक करतूत, 9 साल की बच्ची से गलत काम का प्रयास

पुलिस ने परिजनों की शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

हेल्थ डिपार्टमेंट के ड्रेसर की शर्मनाक करतूत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 27, 2025 at 6:54 PM IST

धमतरी: स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया है. हेल्थ डिपार्टमेंट में ड्रेसर के पद पर तैनात कर्मचारी ने अपने घर के पास ही इस वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता बच्ची ने इस बात की शिकायत जब परिजनों से की तब परिवार वाले उसे लेकर थाने गए. शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी ड्रेसर को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित बच्ची की उम्र 9 साल है. पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपी ने अपने क्वार्टर के पास ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की.

स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी की शर्मनाक करतूत

आरोपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्रेसर के पद पर तैनात है. बच्ची आरोपी के क्वार्टर के पास खेल रही थी. बच्ची को अकेला देख आरोपी ने गलत नीयत से बच्ची को अपने पास बुलाया. बच्ची को उसने दस रुपए देने का लालच देकर क्वार्टर में जाने को कहा. बच्ची पैसे के लालच में अंदर चली गई. लेकिन जैसे ही आरोपी गलत हकरत करने लगा बच्ची वहां से भाग निकली. आरोपी ड्रेसर की उम्र 51 साल है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो मध्य प्रदेश मउगंज का रहने वाला है. हाल में ट्रांसफर होकर धमतरी आया है.

हेल्थ डिपार्टमेंट के ड्रेसर की शर्मनाक करतूत (ETV Bharat)

नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम की कोशिश की गई है. परिजनों की शिकायत के बाद हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आगे की जांच जारी है: मणिशंकर चन्द्रा, एएसपी, धमतरी

पुलिस ने पाक्सो और बीएनएस की धारा के तहत दर्ज किया केस

परिवार वालों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो, बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज किया है. आरोपी को उसके घर से अरेस्ट भी कर लिया गया है.

क्या होता है पोक्सो एक्ट

बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत पुलिस की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. पॉक्सो एक्ट का यह अपराध एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है. जिसमें दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान होता है.

