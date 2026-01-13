ETV Bharat / state

रामनगर में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तीन क्लीनिक सील, कई शटर गिराकर भागे

रामनगर में झोलाछाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा, अनियमितता मिलने पर तीन अवैध क्लीनिक किए सील, क्लीनिक बंद कर भागे कई झोलाछाप

Ramanagar Illegal Clinic Seal
क्लीनिक की सिलिंग की कार्रवाई (फोटो सोर्स- Health Departmet)
Published : January 13, 2026 at 8:05 PM IST

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में अवैध रूप से चिकित्सा सेवाएं दे रहे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. स्वास्थ्य और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर तीन झोलाछाप डॉक्टरों के अवैध क्लीनिकों को सील किया है. वहीं, इस कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप सा मचा रहा.

छापेमारी की भनक लगते ही क्लीनिक बंद कर भागे कई झोलाछाप: वहीं, इस छापेमारी की कार्रवाई के दौरान रामनगर और आसपास के इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया. छापे की भनक लगते ही कई झोलाछाप डॉक्टरों ने अपनी-अपनी क्लीनिक बंद कर मौके से फरार होना ही बेहतर समझा.

सीएम पोर्टल पर मिली थी शिकायत: बता दें कि इस संयुक्त कार्रवाई का नेतृत्व डिप्टी सीएमओ डॉ. श्वेता भंडारी, डिप्टी सीएमओ डॉ. चंद्रा पंत और रामनगर की औषधि निरीक्षक डॉ. अर्चना ने किया. स्वास्थ्य विभाग को मोहल्ला गूलरघट्टी क्षेत्र में संचालित एक क्लीनिक को लेकर सीएम पोर्टल पर शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई.

Ramanagar Illegal Clinic Seal
झोलाछाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा (फोटो सोर्स- Health Departmet)

बिना पंजीकरण और दस्तावेज चल रहे थे क्लीनिक: डिप्टी सीएमओ डॉ. श्वेता भंडारी ने बताया कि गूलरघट्टी मोहल्ले में डॉ. मुजीबुर्रहमान की ओर से संचालित क्लीनिक पर छापा मारा गया, जहां मौके पर मौजूद व्यक्ति कोई भी वैध चिकित्सकीय डिग्री या पंजीकरण प्रमाणपत्र दिखा नहीं सका. इसके बाद इसी क्षेत्र में डॉ. नदीम अख्तर के क्लीनिक की जांच की गई, जहां से भी किसी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं मिले.

तीनों क्लीनिकों को किया गया सील: इसके अलावा भवानीगंज क्षेत्र में भी एक अन्य झोलाछाप डॉक्टर के यहां छापेमारी की गई. जांच के दौरान वहां भी चिकित्सा अभ्यास से संबंधित कोई वैध डिग्री और प्रपत्र नहीं पाए गए. ऐसे में नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तीनों अवैध क्लीनिकों को मौके पर ही सील कर दिया.

"स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. जो लोग बिना योग्यता के इलाज कर मासूम और गरीब लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस बार तीन क्लीनिकों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है."- डॉ. श्वेता भंडारी, डिप्टी सीएमओ

