रामनगर में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तीन क्लीनिक सील, कई शटर गिराकर भागे

क्लीनिक की सिलिंग की कार्रवाई ( फोटो सोर्स- Health Departmet )

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में अवैध रूप से चिकित्सा सेवाएं दे रहे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. स्वास्थ्य और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर तीन झोलाछाप डॉक्टरों के अवैध क्लीनिकों को सील किया है. वहीं, इस कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप सा मचा रहा. छापेमारी की भनक लगते ही क्लीनिक बंद कर भागे कई झोलाछाप: वहीं, इस छापेमारी की कार्रवाई के दौरान रामनगर और आसपास के इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया. छापे की भनक लगते ही कई झोलाछाप डॉक्टरों ने अपनी-अपनी क्लीनिक बंद कर मौके से फरार होना ही बेहतर समझा. सीएम पोर्टल पर मिली थी शिकायत: बता दें कि इस संयुक्त कार्रवाई का नेतृत्व डिप्टी सीएमओ डॉ. श्वेता भंडारी, डिप्टी सीएमओ डॉ. चंद्रा पंत और रामनगर की औषधि निरीक्षक डॉ. अर्चना ने किया. स्वास्थ्य विभाग को मोहल्ला गूलरघट्टी क्षेत्र में संचालित एक क्लीनिक को लेकर सीएम पोर्टल पर शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई.