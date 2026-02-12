ETV Bharat / state

नवजात बच्ची मौत मामला: कानपुर के अस्पतालों में छापा, कई संचालक ताला लगाकर भागे

अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा, कई खामियां सामने आई.

Kalyanpur Hospitals Raid
स्वास्थ्य विभाग का कानपुर के कई अस्पतालों में ताबड़तोड़ छापेमारी (ETV Bharat)


By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 1:18 PM IST


कानपुर: बिठूर थाना क्षेत्र के निजी हॉस्पिटल में रविवार देर शाम अस्पताल के NICU (Neonatal Intensive Care Unit) में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई थी. आग की चपेट में आने से मासूम बच्ची जिंदा जल गई थी. मामले में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने कल्याणपुर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की. एसीएमओ डॉ. रमित रस्तोगी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र के 24 से अधिक निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, जिससे अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया. विभाग की इस कार्रवाई में कई अस्पताल की खामियां उजागर सामने आई है. वहीं, कई संचालक ताला लगाकर भाग गए.

बिना अनुमति चल रहे थे वेंटिलेटर और वार्ड: निरीक्षण के दौरान टीम ने सबसे पहले एक निजी हॉस्पिटल पहुंची, जहां बिना किसी वैध अनुमति के धड़ल्ले से एनआईसीयू और आईसीयू का संचालन किया जा रहा था. नियमों की अनदेखी देख टीम ने तत्काल इन वार्डों को सील कर दिया.

इसके बाद एक अन्य हॉस्पिटल में भी यही स्थिति पाई गई, वहां भी बिना परमिशन के संचालित हो रहे आईसीयू और एनआईसीयू को सील कर दिया गया. इतना ही नहीं, एक अन्य निजी हॉस्पिटल की ओटी (OT) में भी मानक पूरे न होने पर उसे भी बंद करने के निर्देश दिए गए.

दो दर्जन से अधिक अस्पतालों को नोटिस: जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम के सड़क पर उतरने की खबर फैली, कई अस्पतालों के संचालक गेट पर ताला लगाकर मौके से फरार हो गए. कल्याणपुर-नया शिवली रोड स्थित अस्पतालों के संचालक भी ताला लगाकर भाग निकले. टीम ने इन बंद अस्पतालों के गेट पर नोटिस चस्पा कर दो दिनों के भीतर जवाब मांगा है.

वहीं, दो दर्जन से अधिक अस्पतालों में ड्यूटी डॉक्टर पर न मिलने और अन्य तकनीकी कमियां पाए जाने पर उन्हें 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर इन अस्पतालों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा.


एसीएमओ डॉ. रमित रस्तोगी ने जानकारी देते हुए बताया कि बिठूर में हुई दुखद घटना को देखते हुए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जांच के दौरान जिन अस्पतालों में बिना अनुमति के ओटी, आईसीयू या एनआईसीयू संचालित होते पाए गए, उन्हें तुरंत सील कर दिया गया है. दो दर्जन से अधिक अस्पतालों को नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब मांगा गया है. यह अभियान आने वाले कई दिनों तक लगातार जारी रहेगी.

