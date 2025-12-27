ETV Bharat / state

लक्सर और सुल्तानपुर में ड्रग्स विभाग की छापेमारी, कई संचालक मेडिकल स्टोर बंद कर भागे, 6 को किया सील

लक्सर: सुल्तानपुर और लक्सर क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए शुक्रवार को ड्रग इंस्पेक्टर मेघा ने दोनों क्षेत्रों के दर्जनों मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया. यह कार्रवाई दवाओं की बिक्री एवं संचालन में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद की गई. वहीं ड्रग इंस्पेक्टर की कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में खलबली मच गई, कई मेडिकल स्टोर संचालक कार्रवाई के डर से दुकान में ताला लगाकर फरार हो गए.

ड्रग इंस्पेक्टर में मेघा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ मेडिकल स्टोर संचालक मौके पर स्टोर बंद कर चले गए, जिसे नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में माना गया. कार्रवाई करते हुए कुल छह मेडिकल स्टोरों को तत्काल प्रभाव से ताला बंद कराया गया. वहीं लक्सर क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर की दवाओं के क्रय-विक्रय पर भी अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है. ड्रग इंस्पेक्टर मेघा ने बताया कि संबंधित मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विभागीय निरीक्षण एवं आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद ही स्टोर पुनः खोल सकेंगे.

साथ ही सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि एक्सपायरी दवाओं का भंडारण अथवा विक्रय किसी भी स्थिति में न किया जाए. उन्होंने कहा कि भविष्य में निरीक्षण के दौरान यदि नियमों का उल्लंघन या एक्सपायरी दवाइयां पाए जाने की स्थिति बनती है, तो संबंधित के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी. ड्रग विभाग द्वारा आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आगे भी इस प्रकार के औचक निरीक्षण निरंतर जारी रखने की बात कही गई है.