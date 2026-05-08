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बिहार में निगरानी विभाग का एक्शन, 37000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया स्वास्थ्य विभाग का क्लर्क

37000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया स्वास्थ्य विभाग का क्लर्क ( ETV Bharat )

वेतन पास कराने के नाम पर मांगी थी घूस : पीड़िता ने बताया कि सैलरी भुगतान में देरी और बार-बार पैसे की मांग से परेशान होकर उन्होंने रिश्वत की रकम जुटाने के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख दी थी. इसके बाद 23 मार्च को उन्होंने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई. सत्यापन के बाद निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाकर पकड़ लिया.

37 हजार रुपए के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार : निगरानी विभाग ने पीड़ित एएनएम राजनंदनी की शिकायत पर जांच की तो आरोप को सही पाया. निगरानी विभाग की टीम ने 37 हजार रुपए लेते क्लर्क को रंगेहाथ दबोच लिया. पीड़ित एएनएम राजनंदनी ने बताया कि फरवरी 2025 से ही लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी.

पीड़िता ने लगाया आरोप : राजनंदनी ने आरोप लगाया कि रूपेश कुमार सोनो पीएचसी में लिपिक के पद पर कार्यरत है. प्रभारी शशि भूषण के सामने ही रिश्वत का खेल चलता था. उन्होंने कहा कि रूपेश कुमार दबंग प्रवृत्ति के हैं और किसी की बात नहीं सुनते. एएनएम ने यह भी दावा किया कि पूर्व में भी कई लड़कियों से छह-छह हजार रुपये लिए गए थे, लेकिन डर के कारण किसी ने शिकायत नहीं की.

निगरानी विभाग ने की पुष्टि : निगरानी विभाग के पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि एएनएम राजनंदनी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर सत्यापन कराया गया था. जांच में मामला सही पाए जाने के बाद शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए रूपेश कुमार को 37 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया.

"पीड़ित एएनएम की राजनंदनी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर उसका सत्यापन कराया गया था. जांच में मामला सही पाए जाने के बाद शुक्रवार को उसे 37 हजार रुपए के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया."- पवन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी विभाग

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