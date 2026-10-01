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Japanese Encephalitis से संक्रमित दोनों बच्चों का नहीं हुआ था टीकाकरण, धनबाद में सर्वे के बाद चलेगा वैक्सीनेशन अभियान

सिविल सर्जन ऑफिस, धनबाद ( Etv Bharat )

धनबाद: जापानी इंसेफेलाइटिस के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है. जिले में अब तक दो बच्चों में जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है. इनमें बाघमारा प्रखंड के एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे का SNMMCH में इलाज चल रहा है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक. दोनों बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका नहीं लगा था. अब विभाग प्रभावित इलाकों के साथ-साथ पूरे जिले में सर्वे कर टीकाकरण से छूटे बच्चों की पहचान कर रहा है. वहीं, स्वास्थ विभाग ने अभिभावकों से बच्चों का समय पर टीकाकरण कराने की अपील की है.