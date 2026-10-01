Japanese Encephalitis से संक्रमित दोनों बच्चों का नहीं हुआ था टीकाकरण, धनबाद में सर्वे के बाद चलेगा वैक्सीनेशन अभियान
धनबाद में दो बच्चों में जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 1, 2026 at 1:26 PM IST
धनबाद: जापानी इंसेफेलाइटिस के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है. जिले में अब तक दो बच्चों में जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है. इनमें बाघमारा प्रखंड के एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे का SNMMCH में इलाज चल रहा है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक. दोनों बच्चों को जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका नहीं लगा था. अब विभाग प्रभावित इलाकों के साथ-साथ पूरे जिले में सर्वे कर टीकाकरण से छूटे बच्चों की पहचान कर रहा है. वहीं, स्वास्थ विभाग ने अभिभावकों से बच्चों का समय पर टीकाकरण कराने की अपील की है.
2 बच्चों में JE की पुष्टि हुई
जापानी इंसेफेलाइटिस यानी JE, धनबाद में चिंता का कारण बन गया है. जिले में 2 बच्चों में JE की पुष्टि हुई है. इनमें बाघमारा प्रखंड के एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे बच्चे का SNMMCH में इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.
प्रभावित इलाकों में सर्वे शुरू
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, दोनों प्रभावित बच्चों का JE टीकाकरण नहीं हुआ था. इसके बाद अब विभाग ने प्रभावित इलाकों में सर्वे शुरू कर दिया है. सहिया के माध्यम से यह पता लगाया जा रहा है कि कितने बच्चे टीकाकरण से बचे हुए हैं और कितने बच्चे नियमित टीकाकरण से बाहर रह गए हैं.
कितने बच्चों को नहीं लगा टीका
सिविल सर्जन के अनुसार, जापानी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम में टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है. उन्होंने बताया कि JE का टीका 9 महीने और 16 महीने की उम्र में लगाया जाता है. स्वास्थ्य विभाग अब यह भी पता लगा रहा है कि प्रभावित इलाकों में कितने बच्चों को टीका नहीं लगा है. सर्वे पूरा होने के बाद छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग विशेष टीकाकरण अभियान या विशेष शिविर भी आयोजित करेगा.
साफ-सफाई बनाए रखने पर फोकस
जापानी इंसेफेलाइटिस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को आसपास के वातावरण की साफ-सफाई रखने की अपील की है. सिविल सर्जन के अनुसार, प्रभावित इलाके के निरीक्षण में कुछ घरों के आसपास सूअर और बत्तख पाले जाने की खबर सामने आई है. विभाग ने पशुओं के शेड को घर से कुछ दूरी पर रखने और साफ-सफाई बनाए रखने पर जोर दिया है.
टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा
सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि जापानी इंसेफेलाइटिस का एक मामला सामने आना भी स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर संकेत है. यही वजह है कि विभाग, प्रभावित इलाके तक सीमित न रहकर पूरे जिले में टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा कर रहा है.
स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध हैं नि:शुल्क टीके
स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का नियमित टीकाकरण जरूर कराएं. विभाग के मुताबिक, बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीके सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर नि:शुल्क उपलब्ध हैं.
स्वास्थ्य का टीकाकरण पर जोर
धनबाद में जापानी इंसेफेलाइटिस के दो मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे और जागरूकता अभियान तेज कर दिया है. अब निगाह इस बात पर टिकी है कि सर्वे के बाद कितने बच्चे टीकाकरण से छूटे मिलते हैं और उन्हें कितनी जल्दी वैक्सीन दी जाती है.
बता दें कि जापानी इंसेफेलाइटिस का संक्रमण मच्छरों के जरिए फैलता है. ऐसे में मच्छरों के पनपने की जगहों को खत्म करना और घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है. स्वास्थ्य विभाग अब प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बीमारी के लक्षणों और बचाव के उपायों के बारे में जागरूक कर रहा है.
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