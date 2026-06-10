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रामगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा बड़ा विस्तार, 250 बेड के नए अस्पताल भवन और 10 मंजिला आवासीय परिसर की तैयारी

निरीक्षण करते स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ( Etv Bharat )