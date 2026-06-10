रामगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा बड़ा विस्तार, 250 बेड के नए अस्पताल भवन और 10 मंजिला आवासीय परिसर की तैयारी
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने रामगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया.
Published : June 10, 2026 at 8:43 PM IST
रामगढ़: झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के रामगढ़ दौरे ने जिले के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नई उम्मीदें जगा दी हैं. बुधवार को उन्होंने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण करते हुए चिकित्सा सुविधाओं को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. इस अवसर पर उपायुक्त ऋतुराज, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं अभियंता मौजूद थे.
दौरे की शुरुआत कांकेबार स्थित ट्रॉमा सेंटर से हुई, जहां अपर मुख्य सचिव ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, उपलब्ध संसाधनों और आधारभूत संरचनाओं का जायजा लिया. ट्रॉमा सेंटर के मॉड्यूलर सिस्टम को अत्याधुनिक बनाने तथा भवन के प्रथम तल पर विस्तार की संभावनाओं की जांच कर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया. उनका कहना था कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार समय की मांग है.
इसके बाद उन्होंने सदर अस्पताल रामगढ़ का निरीक्षण किया. गायनेकोलॉजी, ईएनटी, नेत्र, डेंटल ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, एसएनसीयू और डायलिसिस सेंटर का अवलोकन करते हुए मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया. अस्पताल परिसर में साफ-सफाई, उपचार व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की भी समीक्षा की गई.
निरीक्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चर्चा 250 अतिरिक्त बेड क्षमता वाले जी+6 अस्पताल भवन के निर्माण को लेकर हुई. अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों और अभियंताओं को निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने तथा सभी तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. यह परियोजना पूरी होने के बाद रामगढ़ जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी.
इसके साथ ही पुराने डॉक्टर एवं स्टाफ क्वार्टर की जगह आधुनिक सुविधाओं से युक्त 10 मंजिला आवासीय परिसर बनाने की योजना पर भी मंथन हुआ. इससे चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार होगा.
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है. रामगढ़ में प्रस्तावित नई परियोजनाएं जिले को स्वास्थ्य क्षेत्र में नई पहचान दिलाने का काम करेंगी.
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