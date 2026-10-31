कासगंज में स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, बिना पंजीकरण के चल रही एक क्लीनिक और एक लैब सील
नोडल अधिकारी डॉ. मदन कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 10:26 PM IST
कासगंज : जनपद में अवैध और बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे स्वास्थ्य केंद्रों और पैथोलॉजी लैब के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. अजय कुमार के सख्त निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को ढोलना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की.
नोडल अधिकारी डॉ. मदन कुमार ने बताया कि जनपद में बिना पंजीकरण, बिना मानकों और झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों व पैथ लैब के खिलाफ यह अभियान थमने वाला नहीं है. स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर नकेल कसी जा सके.
नोडल अधिकारी डॉ. मदन कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ढोलना स्थित एक निजी क्लीनिक पर औचक छापा मारा. नोडल अधिकारी के मुताबिक, जांच के दौरान यह बात सामने आई कि उक्त क्लीनिक का संचालन बिना किसी वैध पंजीकरण के किया जा रहा था.
नोडल अधिकारी के मुताबिक, स्वास्थ्य मानकों की अनदेखी पर टीम ने तत्काल प्रभाव से क्लीनिक पर ताला जड़ दिया और बाहर एक नोटिस चस्पा कर दी. विभाग ने संचालक को तीन दिन के भीतर स्पष्ट जवाबदेही प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नोडल अधिकारी के मुताबिक, छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ढोलना क्षेत्र में ही संचालित एक निजी लैब पर भी शिकंजा कसा. निरीक्षण के समय लैब में मरीजों के रक्त (ब्लड) के सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही थी, लेकिन जब दस्तावेजों की जांच की गई तो पता चला कि यह लैब पूरी तरह से अपंजीकृत है. नोडल अधिकारी के मुताबिक, इस दौरान मौके पर कोई भी योग्य पैथोलॉजिस्ट या स्टाफ मौजूद नहीं था. टीम ने इस लैब को भी सील कर दिया.
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