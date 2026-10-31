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कासगंज में स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, बिना पंजीकरण के चल रही एक क्लीनिक और एक लैब सील

कासगंज में स्वास्थ्य विभाग का एक्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

कासगंज : जनपद में अवैध और बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे स्वास्थ्य केंद्रों और पैथोलॉजी लैब के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. अजय कुमार के सख्त निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को ढोलना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की.

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नोडल अधिकारी डॉ. मदन कुमार ने बताया कि जनपद में बिना पंजीकरण, बिना मानकों और झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों व पैथ लैब के खिलाफ यह अभियान थमने वाला नहीं है. स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर नकेल कसी जा सके.



​नोडल अधिकारी डॉ. मदन कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ढोलना स्थित एक निजी क्लीनिक पर औचक छापा मारा. नोडल अधिकारी के मुताबिक, जांच के दौरान यह बात सामने आई कि उक्त क्लीनिक का संचालन बिना किसी वैध पंजीकरण के किया जा रहा था.