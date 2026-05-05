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IVF सेंटरों में अनियमितताओं पर चिकित्सा विभाग की कार्रवाई, उदयपुर के दो सेंटरों का पंजीकरण निलंबित

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विगत दिनों उदयपुर जिले के आईवीएफ सेंटर्स पर अनियमितताओं की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं. इस पर राज्य स्तर पर एआरटी एवं सरोगेसी के राज्य नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया. साथ ही, उदयपुर जिले में पंजीकृत सभी आईवीएफ सेंटर्स की गहन जांच के लिए तीन अलग-अलग टीम का गठन कर औचक निरीक्षण कराया गया. इन टीमों ने उदयपुर में 28 केंद्रों का निरीक्षण किया.

जयपुर: आईवीएफ सेंटर्स से अंडों के अवैध खरीद-बेचान की सूचनाओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इन सेंटर्स की सघन जांच के लिए अभियान चलाते हुए नियमों की अवहेलना करने वाले सेंटर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. दो आईवीएफ सेंटर के संचालन में गंभीर अनियमितताएं पाई जाने पर उनका पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

दस्तावेजों में कमियां पाई गईं : राज्य नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम ने 2 मई 2026 को उदयपुर स्थित अमर आशीष हॉस्पिटल एवं आईवीएफ सेंटर का निरीक्षण कर एआरटी बैंक, एआरटी क्लिनिक (लेवल-2) एवं सरोगेसी क्लिनिक से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की. निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों में गंभीर कमियां पाए जाने पर एआरटी बैंक, एआरटी क्लिनिक एवं सरोगेसी क्लिनिक के पंजीकरण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. टीमों द्वारा निरीक्षण के दौरान सम्पत एआरटी बैंक, उदयपुर में भी कई अनियमितताएं पाए जाने पर उसके पंजीकरण को भी अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया गया है. शेष आईवीएफ केंद्रों के दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया जारी है.

अनियमितताओं पर होगी कठोरतम कार्रवाई : प्रमुख शासन सचिव ने कहा है कि एआरटी विनियमन अधिनियम, 2021 एवं सरोगेसी विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आमजन के स्वास्थ्य एवं अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. विभाग द्वारा राज्यभर में पंजीकृत सभी एआरटी बैंक, एआरटी क्लिनिक एवं सरोगेसी क्लिनिकों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा.