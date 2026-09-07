लखीमपुर खीरी में बाढ़; खेत-घर डूबे, नाव ही सहारा, बीमारियां दे रहीं दस्तक

लखीमपुर खीरी में बाढ़ के बाद बीमारी का संकट (Photo Credit : ETV Bharat)
लखीमपुर खीरी: जनपद में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. पहाड़ों पर हो रही बारिश और बनबसा बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण शारदा, घाघरा जैसी नदियां उफान पर हैं. नेपाल से निकलने वाली सुहेली और मोहना नदी भी लबालब है. बनबसा बैराज से शारदा नदी में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जनपद के कई इलाकों में बाढ़ का पानी जमा है, जिससे वहां रहने वाले लोगों पर बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है.
धौरहरा तहसील क्षेत्र के करीब 32 गांवों की 15,700 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है. 195 हेक्टेयर कृषि भूमि भी बाढ़ के चपेट में है. ग्रामीण ट्रैक्टर और नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं. पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है, कुछ गांवों में बिजली आपूर्ति भी बाधित है और जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप 'दिन दोगुनी रात चौगुनी' बढ़ता जा रहा है.
लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर (VIDEO Credit : ETV Bharat)
ग्रामीणों के मुताबिक धौरहरा क्षेत्र में करीब 35 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. इनमें ईसानगर क्षेत्र के करीब 20 और धौरहरा तथा रमियाबेहड़ क्षेत्र के 15 गांव, मड़वा, कैरातीपुरवा, बनटुकरा, पचासा, बंशीबेली, गनापुर, डुड़की, चकदहा, बहेलियनपुरवा, भुरजनिया, चंदौली, गुजारापुरवा, टेड़ीगौड़ी और छत्तरपुरवा समेत कई गांव शामिल हैं. इसके अलावा, दुलही, गोतेबाजपुरवा, बंगाली कॉलोनी टहारा, जंगल नंबर तीन, सोहरिया और नकहिया समेत कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं. ग्रामीणों का दावा है कि खेतों में खड़ी फसलों का करीब 40 प्रतिशत नुकसान हो चुका है.
निघासन तहसील में बाढ़ से दर्जनों गांव प्रभावित: वहीं, निघासन तहसील क्षेत्र में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से सुरजीपुरवा, दौलतापुर, बोटनपुरवा, हुलासीपुरवा, नौगवां, कोरियाना, मदनापुर, कामतानगर, विचपरी, धन्नापुरवा, मुन्नालालपुरवा, लालबोझी, खमरिया, रानीगंज, ठाकुरपुरवा, बैलहा डीह, मटहिया, मिठुई, झंडी, टापरपुरवा, लौनियनपुरवा, बरोठा, कुर्मिनपुरवा, नया पुरैना, पुराना पुरैना, सेमरा पुरवा, यादवपुरवा, छेदुई पतिया और बल्लीपुर समेत कई गांव प्रभावित हैं. निघासन तहसील क्षेत्र के करीब 26 गांव बाढ़ और कटान से प्रभावित हैं, जिनकी आबादी करीब 35000 है. लखीमपुर खीरी में बाढ़ से 32 गांव प्रभावित (Photo Credit : ETV Bharat) बाढ़ से प्रभावित दौलतापुर गांव में दो दिन से बिजली गुल: दौलतापुर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों के मुताबिक करीब दो दिन से बिजली आपूर्ति ठप है. जिससे सिर्फ रोशनी ही नही बलकि पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगे नलों से दूषित पानी आ रहा है और ज्यादातर सरकारी नल बाढ़ के चपेट में है. ग्रामीण शिवनाथ का कहना है कि पीने के लिए क्लोरीनयुक्त साफ पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. जो स्वास्थ्य के लिए चिंता बढ़ाती है. निघासन तहसील के दर्जनों गांव बाढ से प्रभावित (Photo Credit : ETV Bharat) बाढ़ के दौरान स्वास्थ्य विभाग की अग्नि परीक्षा: बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है, जब किसी मरीज को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पड़ती है. बीते रोज निघासन क्षेत्र के हुलासीपुरवा की एक महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, लेकिन गांव से अस्पताल पहुंचाना आसान नहीं था, इसलिए ग्रामीण अनुज जायसवाल उर्फ छोटू ने महिला को पहले ट्रैक्टर के डनलप के सहारे बाढ़ के पानी से निकालकर नाव तक लेकर गया, इसके बाद नाव से पानी पार कराया, फिर निजी वाहन के जरिए महिला को अस्पताल पहुंचाया गया. साफ पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं (Photo Credit : ETV Bharat) समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने से नवजात की मौत: नौगवां गांव निवासी मेवालाल के मुताबिक, उनके पुत्र उत्तम की पत्नी सुमन को प्रसव पीड़ा हुई थी. परिवार के अनुसार गांव में बाढ़ का पानी अधिक होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने में काफी समय लगा, जहां ऑपरेशन के बाद बच्ची का जन्म हुआ, लेकिन इलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई. बाढ़ के कारण नवजात के शव को गांव ले जाना भी संभव नहीं हो सका और निघासन में ही अंतिम संस्कार करना पड़ा. परिजनों का आरोप है कि अगर समय पर चिकित्सा सुविधा मिल जाती तो शायद जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित होते. स्वास्थ विभाग ने संभाला मोर्चा (Photo Credit : ETV Bharat) जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 202 गर्भवती महिलाएं: स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार, जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 38 गांवों में 202 गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को चिन्हित किया गया है. उनके संपर्क में रहने की बात कही गई है और जरूरत पड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने की तैयारी भी की गई है. 195 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ के चपेट में (Photo Credit : ETV Bharat) नौगवां में बाढ़ के बाद बीमारी का खतरा:नौगवां निवासी मोनिस राजा के मुताबिक गांव में करीब 400 लोगों की आबादी रहती है. पहले जहां, शारदा नदी गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर थी, वहीं, अब गांव के काफी नजदीक आ गई है. ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद गांव में बीमारी का खतरा बढ़ सकता है. नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं. मच्छरों की संख्या बढ़ गई हैं और अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में नहीं पहुंची है. बाढ़ के बाद बीमारी का संकट (Photo Credit : ETV Bharat) हुलासीपुरवा में स्वास्थ्य विभाग ने संभाला मोर्चा:जहां कुछ गांवों में ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की टीम का इंतजार कर रहे हैं, वहीं, हुलासीपुरवा में स्वास्थ्य विभाग की टीम बाढ़ के पानी के बीच कैंप लगा कर ग्रामीणों में दवाएं वितरित कर रही हैं, जनपद में पानी का गहराता संकट (Photo Credit : ETV Bharat) सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता के मुताबिक, बाढ़ के दौरान और उसके बाद उल्टी-दस्त, बुखार और वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा रहता है. मलेरिया विभाग की टीमें प्रभावित गांवों में दवा का छिड़काव कर रही हैं और फॉगिंग कराई जा रही है. लेकिन खतरा सिर्फ मलेरिया तक सीमित नहीं है. बाढ़ के बाद जलभराव वाले क्षेत्रों में दूषित पानी के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं. वहीं लंबे समय तक गंदे पानी में रहने से त्वचा संबंधी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं. फसलों का 40 प्रतिशत नुकसान (Photo Credit : ETV Bharat) सीएमओ ने ग्रामीणों से अपील कहा है कि वह बाढ़ के बाद दूषित पानी का सेवन न करें. सरकारी इंडिया मार्का हैंडपंप के पानी इस्तेमाल करें, पानी को उबालकर या क्लोरीनयुक्त पानी का ही इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और जरूरत के अनुसार दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. नाव से आवागमन (Photo Credit : ETV Bharat)
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