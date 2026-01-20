ETV Bharat / state

कानपुर में 593 चालकों का कराया मेडिकल; 81 चालकों को निकली शुगर की समस्या, 307 का बीपी बढ़ा था

कानपुर के संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के सारथी भवन में एक नि:शुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 3:26 PM IST

2 Min Read
कानपुर : उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह को जीरो फैटेलिटी माह (शून्य मृत्यु माह) के रूप में मनाया जा रहा है. सोमवार को कानपुर के संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के सारथी भवन में एक नि:शुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया. मेडिकल कैंप में 593 चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया.

मेडिकल कैंप में स्वास्थ्य परीक्षण में हैरान करने वाली जांच रिपोर्ट आई. 75 चालकों की दृष्टि कमजोर पाई गई, वहीं 81 चालकों में शुगर की समस्या पाई गई. स्वास्थ्य परीक्षण में 307 चालकों का उच्च रक्तचाप (बीपी) का स्तर सामान्य से अधिक था. मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने जहां चालकों को दवाइयां दीं, वहीं अन्य स्वास्थ्य लाभ भी बताए गये. इसके साथ ही नौबस्ता-घाटमपुर मार्ग, रामादेवी से रूमा मार्ग, कल्याणपुर से बिल्हौर मार्ग पर वाहन चालकों की स्पीड, ओवर लोडिंग को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है.

आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि सभी चालकों को हिदायत दी गई कि वह पहले अपना स्वास्थ्य बेहतर करें फिर वाहन चलाएं. इसी तरह स्कूली अनफिट वाहनों के खिलाफ भी आरटीओ अफसरों द्वारा अभियान शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही ऐसे वाहनों को सीज किया जाएगा.


उन्होंने कहा कि आरटीओ कार्यालय की ओर से सारी कवायद जीरो फैटेलिटी माह (शून्य मृत्यु माह) के रूप में कराई जा रही है. आरटीओ प्रवर्तन ने कहा कि शहर के नौबस्ता-घाटमपुर मार्ग, रामादेवी से रूमा मार्ग, कल्याणपुर से बिल्हौर मार्ग पर वाहन चालकों की स्पीड, ओवर लोडिंग समेत अन्य गतिविधियों को बराबर देखा जा रहा है. शहर में इन्हीं मार्गों पर सबसे अधिक हादसे होते हैं. हमारी कोशिश है कि हादसों पर रोक लगे. साथ ही चालक भी फिट होकर ही वाहन चलाएं.

