दुधवा टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषज्ञों ने दिए जरूरी सुझाव

दुधवा टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण (Photo Credit; ETV Bharat)
लखीमपुर खीरी: दुधवा टाइगर रिजर्व जंगल की निगरानी और वन्यजीव संरक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाले हाथियों की सेहत को लेकर वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. सलूकापुर हाथी कैंप में दो दिवसीय विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर बुधवार को दुधवा के सभी 25 हाथियों की विशेषज्ञों से जांच कराई गई. इस दौरान शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही हाथियों के गोबर की जांच कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाने की कोशिश की गई.
लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के दक्षिण सोनारीपुर रेंज स्थित सलूकापुर राजकीय हाथी कैंप में 4 और 5 नवंबर को विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया. उपनिदेशक दुधवा टाइगर रिजर्व जगदीश आर. के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI), बरेली और असम से आए वन्यजीव चिकित्सा विशेषज्ञों ने हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया.
हाथियों की सेहत को लेकर वन विभाग का बड़ा कदम (Photo Credit; ETV Bharat)
शिविर में IVRI बरेली से प्रधान वैज्ञानिक एवं इंचार्ज सीडब्ल्यूएल डॉ. एएम पावड़े, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अखिलेश कुमार और असम के वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. खनिन चांगमई ने भाग लिया. विशेषज्ञों की टीम ने उप प्रभागीय वनाधिकारी बेलरायां दीपक पाण्डेय की मौजूदगी में हाथियों की जांच की.दुधवा के सभी 25 हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. इनमें 23 हाथियों की जांच सलूकापुर हाथी कैंप में, जबकि दो हाथियों का परीक्षण दुधवा पर्यटन परिसर में किया गया. पहले दिन विशेषज्ञों ने हाथियों की शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य संबंधी लक्षण और उनकी दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण किया.
हाथियों के गोबर की जांच (Photo Credit; ETV Bharat)
दूसरे दिन हाथियों के गोबर के नमूने लेकर संक्रमण और अन्य संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की जांच की गई. इसका उद्देश्य बीमारियों की शुरुआती स्तर पर पहचान करना और समय रहते उपचार एवं रोकथाम की रणनीति तैयार करना था.विशेषज्ञों ने हाथियों के महावतों और चाराकटरों से भी बातचीत की. उनसे हाथियों के खानपान, व्यवहार, दैनिक गतिविधियों और किसी असामान्य लक्षण के संबंध में जानकारी ली. दुधवा की वेटनरी टीम के वन्यजीव चिकित्सक डॉ. मुहम्मद तलहा और फार्मासिस्ट संदीप कुमार ने भी हाथियों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी विशेषज्ञों के सामने रखी.
वन्यजीव चिकित्सा विशेषज्ञों ने हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया (Photo Credit; ETV Bharat)
राजकीय हाथी दुधवा टाइगर रिजर्व की संरक्षण व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. ये पर्यटन गतिविधियों के साथ गैंडा मॉनीटरिंग, जंगल में पेट्रोलिंग, वन्यजीव निगरानी और आपातकालीन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी वन विभाग का सहयोग करते हैं. ऐसे में इनका स्वस्थ और सक्रिय रहना वन्यजीव संरक्षण के लिए बेहद जरूरी माना जाता है.
विशेषज्ञों ने दिए जरूरी सुझाव (Photo Credit; ETV Bharat)
दुधवा टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक जगदीश आर. ने बताया कि राजकीय हाथियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है. विशेषज्ञों की टीम द्वारा सभी 25 हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है. गोबर के नमूनों की जांच के जरिए संभावित संक्रमण और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने का प्रयास किया गया है. विशेषज्ञों से मिले चिकित्सकीय सुझावों के आधार पर हाथियों की देखभाल, उपचार और खानपान संबंधी व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: भारत से नेपाल जाने वाली सड़क पर अचानक आ गया हाथियों का झुंड, जान बचाने के लिए भागे लोग