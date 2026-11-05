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दुधवा टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषज्ञों ने दिए जरूरी सुझाव

दुधवा टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: दुधवा टाइगर रिजर्व जंगल की निगरानी और वन्यजीव संरक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाले हाथियों की सेहत को लेकर वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. सलूकापुर हाथी कैंप में दो दिवसीय विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर बुधवार को दुधवा के सभी 25 हाथियों की विशेषज्ञों से जांच कराई गई. इस दौरान शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही हाथियों के गोबर की जांच कर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाने की कोशिश की गई.



लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के दक्षिण सोनारीपुर रेंज स्थित सलूकापुर राजकीय हाथी कैंप में 4 और 5 नवंबर को विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया. उपनिदेशक दुधवा टाइगर रिजर्व जगदीश आर. के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI), बरेली और असम से आए वन्यजीव चिकित्सा विशेषज्ञों ने हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया.