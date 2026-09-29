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गढ़वा के खरौंधी में खंडहर की स्थिति में पहुंचा हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य विभाग को नहीं हो सका हैंडओवर

खंडहर की स्थिति में पहुंचा स्वास्थ्य केंद्र ( Etv Bharat )