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गढ़वा के खरौंधी में खंडहर की स्थिति में पहुंचा हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य विभाग को नहीं हो सका हैंडओवर

गढ़वा के खरौंधी प्रखंड में सालों पहले बना स्वास्थ्य केंद्र आज खंडहर बनने की स्थिति में पहुंच चुका है.

health center fallen into ruins
खंडहर की स्थिति में पहुंचा स्वास्थ्य केंद्र (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 4:38 PM IST

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गढ़वा: जिले में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही है. गढ़वा के खरौंधी प्रखंड में 2007 में करोड़ों की लागत से बनाया गया स्वास्थ्य केंद्र मरीजों के लिए खोला ना जा सका है. वहीं देखरेख के अभाव में आलीशान इमारत अब खंडहर होती जा रही है.

मधु कोड़ा सरकार में बनकर तैयार हुआ था स्वास्थ्य केंद्र

वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है. इधर, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि भवन उसे अब तक हैंडओवर ही नहीं किया गया है. दरसअल, उत्तर प्रदेश-झारखंड की सीमा से सटा गढ़वा जिले का खरौंधी प्रखंड. यहां 2007 में तत्कालीन मधु कोड़ा सरकार के कार्यकाल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक स्वास्थ्य उप केंद्र के भवन का निर्माण कराया गया था. करोड़ों की लागत से बना यह भवन देखने में भले ही आलीशान हो, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में यह महज शोपीस बना हुआ है.

खंडहर की स्थिति में पहुंचा खरौंधी प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र (Etv Bharat)

स्वास्थ्य केंद्र में असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का जमावड़ा

स्थानीय लोगों के मुताबिक, निर्माण के बाद से आज तक इस भवन में इलाज के लिए एक भी मरीज नहीं पहुंचा है. लंबे समय से बंद पड़े भवन में अब असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों का जमावड़ा होने की बात कही जा रही है, साथ ही भवन में रखा सामान भी गायब होने की बात सामने आई है.

खंडहर की स्थिति में पहुंची इमारत

स्थानीय लोगों को इस अस्पताल से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सालों बाद भी वह उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है. आज स्थिति यह है कि भवन जर्जर खंडहर बन चुका है और ग्रामीणों को इलाज के लिए दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों का रुख करना पड़ता है. गंभीर स्थिति में मरीजों को रांची या वाराणसी तक जाना पड़ता है.

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