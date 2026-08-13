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धनबाद में करोड़ों खर्च के बाद भी संचालित नहीं है भवन! हैंडओवर के इंतजार में जर्जर हो रहा स्वास्थ्य केंद्र

करोड़ों खर्च के बाद भी संचालित नहीं भवन ( Etv Bharat )

सिविल सर्जन के मुताबिक, भवन के निरीक्षण के लिए डीडीसी की ओर से एक टीम भी भेजी गई थी. निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि जिस इलाके में भवन बना है, वह फायर जोन में आता है. शायद यही वजह बताई गई कि स्वास्थ्य विभाग को भवन हैंडओवर नहीं किया गया.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, इस भवन में एमटीसी यानी मालन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर शुरू करने की योजना थी लेकिन योजना कागज से आगे नहीं बढ़ सकी और भवन इस्तेमाल के इंतजार में पड़ा रहा. मामला सिर्फ भवन के हैंडओवर तक सीमित नहीं है.

हालांकि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से जानकारी लेने के बाद सिविल सर्जन ने बताया कि भवन स्वास्थ्य केंद्र के लिए ही बनाया गया था लेकिन इसे अब तक स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया है. इतना ही नहीं, भवन का निर्माण किस एजेंसी ने कराया, इसकी जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस भवन का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था और इतने सालों बाद भी इसे स्वास्थ्य विभाग के हवाले क्यों नहीं किया गया? जब इस पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा से सवाल किया गया तो शुरुआत में उन्होंने यह कहते हुए जानकारी मांगी कि आखिर किस आधार पर इसे स्वास्थ्य विभाग का भवन कहा जा रहा है?

आज हालात ऐसे है कि स्वास्थ्य केंद्र का यह भवन इस्तेमाल के इंतजार में खुद बदहाल हो चुका है. कहीं इमारत की दीवारों पर बदहाली के निशान है तो कहीं परिसर में सन्नाटा पसरा है, जिस जगह मरीजों की आवाजाही होनी चाहिए थी, वहां अब असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है.

धनबाद के बनियाहीर में इमारत किसी खंडहर की नहीं बल्कि उस स्वास्थ्य केंद्र की है, जिसे इलाके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया था. इमारत बनकर तैयार हुई, सरकारी राशि खर्च हुई, लोगों को उम्मीद जगी कि अब छोटी-बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए उन्हें धनबाद शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा लेकिन वक्त गुजरता गया और लोगों की उम्मीदें भी धीरे-धीरे टूटती चली गई.

भवन किस एजेंसी ने बनाया, इसकी जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं है. वही स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से आम जनता के टैक्स के पैसे से बनी इमारत बेकार पड़ी है. भवन में असामाजिक तत्वों और उचक्कों का जमावड़ा लगा रहता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी बनियाहीर के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए शहर क्यों जाना पड़ रहा है?

धनबाद: जिले के झरिया के बनियाहीर में करोड़ों रुपये की लागत से तैयार स्वास्थ्य केंद्र की इमारत अपने अकेलेपन की गवाही दे रही है. जिस भवन का निर्माण इलाके के लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था, वह लंबे समय से वीरान पड़ी है और अब धीरे-धीरे खंडहर में तब्दील होते जा रही है. हैरानी की बात ये है कि स्वास्थ्य केंद्र के लिए बनाए गए इस भवन को अब तक स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर तक नहीं किया गया है.

अब सवाल यह है कि अगर निर्माण के दौरान ही इस इलाके की स्थिति और नियमों की जानकारी थी, तो फिर स्वास्थ्य केंद्र के लिए यहां भवन का निर्माण कैसे कराया गया? यदि भवन स्वास्थ्य केंद्र के लिए उपयुक्त नहीं था, तो सरकारी राशि खर्च करने से पहले इसकी तकनीकी और प्रशासनिक जांच क्यों नहीं हुई? और अगर भवन को स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया जाना था, तो इसके निर्माण का उद्देश्य क्या था? इस पूरे मामले का सबसे बड़ा खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है.

'खाक' में मिली लोगों की उम्मीद

बनियाहीर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सामान्य बीमारी के इलाज के लिए भी धनबाद शहर की ओर जाना पड़ता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यदि यहां स्वास्थ्य केंद्र शुरू हो जाता तो आसपास के लोगों को प्राथमिक स्तर पर ही इलाज की सुविधा मिल सकती थी लेकिन स्वास्थ्य केंद्र के लिए तैयार किया गया भवन खुद अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है.

सिस्टम की लापरवाही!

स्थानीय निवासी राहुल कुमार चौहान ने पूरे मामले को सिस्टम की लापरवाही बताया. उनका कहना है कि आम जनता के टैक्स के पैसे से बना यह भवन आज बेकार पड़ा है. यदि यहां अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र शुरू हो जाता तो आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सकती थी.

भवन में उचक्कों का जमावड़ा

राहुल कुमार चौहान का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने बताया कि भवन में उचक्कों का जमावड़ा लगा रहता है और स्थानीय लोगों ने कई बार स्वास्थ्य विभाग से यहां अस्पताल शुरू करने की मांग की है.

इस्तेमाल का इंतजार करता रहा भवन

एक तरफ सरकार ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की बात करती है. दूसरी तरफ बनियाहीर में स्वास्थ्य केंद्र के लिए तैयार भवन सालों से अपने इस्तेमाल का इंतजार कर रहा है. यहां सवाल सिर्फ एक भवन के खाली पड़े रहने का नहीं है. सवाल उस सरकारी पैसे का भी है, जो भवन के निर्माण में खर्च हुआ है. सवाल उन लोगों का भी है, जिनके लिए स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था और सवाल उस व्यवस्था का भी है, जहां निर्माण के बाद भवन को संबंधित विभाग को हैंडओवर तक नहीं किया जा सका.

स्थानीय लोगों को नहीं मिली राहत

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बनियाहीर और आसपास के इलाकों की बड़ी आबादी स्वास्थ्य सुविधा के लिए धनबाद शहर पर निर्भर है. इलाज के लिए लोगों को SNMMCH और सदर अस्पताल का रुख करना पड़ता है. छोटी बीमारी हो या किसी तरह की प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत, लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. यदि बनियाहीर में ही स्वास्थ्य केंद्र शुरू हो जाए तो बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और आसपास के हजारों लोगों को काफी राहत मिल सकती है लेकिन फिलहाल स्वास्थ्य केंद्र की जगह सिर्फ एक भवन खड़ा है और उस भवन में स्वास्थ्य सेवा का इंतजार जारी है.

भवन निर्माण पर सवाल

पहला सवाल- जब भवन स्वास्थ्य केंद्र के लिए बनाया गया था, तो इसे स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर क्यों नहीं किया गया?

दूसरा सवाल- भवन का निर्माण किस एजेंसी ने कराया और इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के पास क्यों नहीं है?

तीसरा सवाल- यदि इलाका फायर जोन में आता है, तो निर्माण से पहले इसकी जांच क्यों नहीं की गई?

चौथा सवाल- करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी भवन का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सका?

पांचवां सवाल- अगर यहां एमटीसी बनाने की योजना थी, तो उसे अब तक शुरू क्यों नहीं किया गया?

छटवां सवाल- क्या सरकारी राशि से तैयार इस भवन को इसी तरह बर्बाद होने दिया जाएगा या फिर कोई वैकल्पिक रास्ता निकालकर इसका इस्तेमाल किया जाएगा?

सिस्टम की खामियों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल

बनियाहीर का यह स्वास्थ्य केंद्र भवन आज सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सिस्टम की खामियों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है. भवन बना, पैसा खर्च हुआ, स्वास्थ्य सुविधा शुरू करने की योजना भी बनी लेकिन अस्पताल आज तक शुरू नहीं हो सका. नतीजा यह है कि जिस जगह मरीजों का इलाज होना था, वहां अब वीरानी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नजर आता है.

मामले की निष्पक्ष जांच की मांग

जरूरत है कि प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच करें. भवन की तकनीकी स्थिति और फायर जोन से जुड़े पहलुओं को साफ करें और यदि संभव हो तो किसी वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए यहां स्वास्थ्य सुविधा शुरू करने का रास्ता निकाले जाए, क्योंकि सरकारी भवन तभी सार्थक है, जब उसका लाभ उस आम जनता तक पहुंचे, जिसके पैसे से उसका निर्माण हुआ है.

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