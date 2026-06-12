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भवन बना, लेकिन इलाज नहीं: NH पर बंद पड़ा खड़गडीहा स्वास्थ्य केंद्र, हादसों में गोल्डन ऑवर हो रहा बर्बाद

स्वास्थ्य उपक्रेंद्र खरगडीहा ( ETV Bharat )