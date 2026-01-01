ETV Bharat / state

अब हेल्दी और चाक-चौबंद रहेंगे पुलिसकर्मी, थानों में हेल्थ कैंप लगाकर होगी नियमित जांच

भोपाल: लगातार ड्यूटी, मानसिक तनाव और समय पर इलाज न मिलने से पुलिसकर्मियों की सेहत पर बढ़ते खतरे को देखते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज ने एक नई पहल शुरू की है. अब राजधानी के हर थाने में जूनियर डॉक्टरों की टीम पहुंचकर पुलिस कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच करेगी. इस पहल का उद्देश्य बीमारियों की शुरुआती पहचान कर समय रहते इलाज सुनिश्चित करना और तनावजनित रोगों से जूझ रहे पुलिस बल को राहत देना है. काम का दबाव बन रहा शारीरिक और मानसिक बीमारियों की वजह़ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप गुप्ता का कहना है कि पुलिसकर्मियों को तनाव और अत्यधिक कार्यभार के कारण कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है. उच्च रक्तचाप, शुगर, अनिद्रा, मानसिक तनाव और हृदय संबंधी समस्याएं पुलिस कर्मचारियों में तेजी से बढ़ रही हैं. डॉक्टरों के अनुसार पुलिसकर्मियों को लंबे समय तक ड्यूटी करने के कारण परिवार को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता. इससे मानसिक दबाव बढ़ता है, जो धीरे-धीरे गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है. कई मामलों में दवाइयों से अस्थायी राहत मिलती है, लेकिन तनाव की जड़ खत्म नहीं हो पाती. हर थाने में लगेगा नियमित स्वास्थ्य शिविर