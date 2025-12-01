ETV Bharat / state

सुकमा के दूरस्थ इलाकों में हेल्थ कैंप, पहुंचविहीन गांवों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंची, आयुष्मान कार्ड भी बना

सुकमा के दूरस्थ इलाकों में हेल्थ कैंप

स्वास्थ्य शिविर ने बढ़ाई राहत : कलेक्टर देवेश ध्रुव के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम सुबह से ही गांव में सक्रिय दिखी. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. सामान्य जांच, हीमोग्लोबिन जांच, ब्लड प्रेशर चेकअप, पोषण स्थिति का आंकलन और रूटीन चेकअप जैसी सेवाएं ग्रामीणों को दी गई. ग्रामीणों ने बताया कि हले हमें ऐसी जांचों के लिए कई किलोमीटर जंगल पार कर जाना पड़ता था.

पहुंचविहीन गांवों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंची, आयुष्मान कार्ड भी बना

सुकमा: जिले का दूरस्थ पूर्वती गांव आज बदलते बस्तर की नई तस्वीर पेश कर रहा है. 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक गांव में पांच दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया. ग्रामीणों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उनके दरवाज़े पर उपलब्ध कराई गई. घने जंगलों से घिरे इस क्षेत्र तक प्रशासन की पहुंच कभी चुनौती रही थी, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं.

कभी पहुंचविहीन रहा गांव अब विकास की मुख्यधारा में जुड़ रहा.

आयुष्मान कार्ड बना सबसे बड़ा सहारा: शिविर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की व्यवस्था. मौके पर ही 18 ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिससे अब वे 5 लाख रुपए तक निशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा का लाभ ले सकेंगे. गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक तंगी से जूझने वाले परिवारों के लिए यह एक बड़ी राहत है. आने वाले दिनों में और भी पात्र ग्रामीणों के कार्ड बनाए जाएंगे.

73 सदस्यों का सर्वे: शिविर के दौरान गांव के 73 सदस्यों का जनसंख्या एवं सामाजिक-आर्थिक सर्वे किया गया. इस सर्वे के माध्यम से पारिवारिक विवरण, स्वास्थ्य स्थिति योजनाओं के लाभ और आवश्यकताओं को दर्ज किया गया है. वहीं 10 ग्रामीण राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए पहुंचे, जिसकी प्रक्रिया वहीं पूरी कराई गई.

स्वास्थ्य शिविर से पूर्वती गांव में आई नई रोशनी

पूर्वती में दिख रहा विकास का असर: पूर्वती गांव अब धीरे-धीरे विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है. सड़क संपर्क में सुधार, नियमित राशन वितरण, सुरक्षा की बेहतर स्थिति और अब स्वास्थ्य शिविर जैसे प्रयासों से गांव में बदलाव महसूस किया जा सकता है.

अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसी उद्देश्य से अंदरूनी इलाकों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. हमारा लक्ष्य है कि इन क्षेत्रों में स्थायी स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हों- कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव

ग्रामीणों में खुशी और भरोसा: शिविर के बाद ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी देखी गई. उन्होंने कहा कि सरकारी टीमों का गांव तक पहुंचना उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं है. विशेष रूप से बुजुर्ग और महिलाएं इससे लाभान्वित हुईं.