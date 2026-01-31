ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा के पहुंच विहीन गांव में लगा हेल्थ कैंप, जामपादर के ग्रामीणों को मिला त्वरित इलाज

दंतेवाड़ा : जिले के गीदम ब्लॉक अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर मडसे के निर्देशन में अत्यंत संवेदनशील एवं दुर्गम क्षेत्र ग्राम जामपादर में स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया. यह क्षेत्र पहुंच विहीन होने के कारण स्वास्थ्य टीम को वहां तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. कच्चे रास्तों, ऊबड़–खाबड़ पहाड़ियों और जंगल से गुजरते हुए लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्वास्थ्य टीम ग्राम जामपादर पहुंची. विकट परिस्थितियों के बावजूद टीम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को मूलभूत एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना रहा. गांव पहुंचते ही शिविर की व्यवस्था की गई और सभी ग्रामीणों का क्रमवार स्वास्थ्य परीक्षण किया गया.



स्वास्थ्य शिविर की प्रमुख गतिविधियां



सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार शिविर में आए सभी ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच हुई. उनके लक्षणों के आधार पर आवश्यक दवाइयां दी गई. जुकाम, बुखार, त्वचा रोग, पेट दर्द, कमजोरी जैसे सामान्य रोगों का तत्काल उपचार किया गया.

दंतेवाड़ा के पहुंच विहीन गांव में लगा हेल्थ कैंप (Etv Bharat)



गर्भवती महिलाओं का एएनसी चेकअप

गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण एंटेनटल चेकअप (ANC) किया गया. एचआरपी (High Risk Pregnancy) की महिलाओं की पहचान कर उन्हें संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया गया. आयरन एवं कैल्शियम की गोलियां गर्भवती महिलाओं को बांटी गई. पोषण, स्वच्छता और नवजात देखभाल से संबंधित सुझाव दिए गए.





बच्चों का स्वास्थ्य टीम ने किया टीकाकरण

शिविर में उपस्थित बच्चों का नियमित टीकाकरण किया गया. टीकाकरण की समय-सारणी समझाई गई और अभिभावकों को बच्चों को समय पर टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया गया.