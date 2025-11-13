नियद नेल्लानार योजना के तहत दूरस्थ अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाएं, जंगल के बीच गांव में लगा शिविर, आयुष्मान कार्ड भी मिला
चिंतलनार-बुरकापाल के ग्रामीणों को मिला निशुल्क इलाज और आयुष्मान कार्ड का लाभ
Published : November 13, 2025 at 5:34 PM IST
सुकमा: जिले के सबसे नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाकों में भी नियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है. इससे कोंटा ब्लॉक के चिंतलनार और बुरकापाल गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं. जिला प्रशासन सुकमा ने कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर 3 दिवसीय विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया.
जंगल के बीच पेड़ के छांव में लगा शिविर: 10 से 12 नवंबर तक यह शिविर आयोजित हुआ. इसमें विकासखंड चिकित्सा अधिकारी कोंटा डॉ. दीपेश चंद्राकर के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों ने ग्रामीणों के बीच जाकर सेवाएं दीं. जंगलों के बीच पेड़ की छांव में सजे इस शिविर में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच, उपचार और निशुल्क दवा वितरण किया गया. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय बोली में बातचीत की. इससे ग्रामीणों ने अलग-अलग बीमारियों की रोकथाम और साफ-सफाई के महत्व को आसानी से समझा.
नियद नेल्लानार योजना के तहत हमारा लक्ष्य है कि सुकमा जिले का कोई भी ग्रामीण बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहे. हमने तय किया है कि जहां सड़कें नहीं हैं, वहां भी स्वास्थ्य सेवाएं जरूर पहुंचेंगी. प्रशासन की टीमें लगातार ऐसे अंचलों में जाकर लाभ दिला रही हैं. आने वाले समय में ऐसे शिविर और भी अधिक गांवों में लगाए जाएंगे- कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव
स्वास्थ्य के साथ मिला ‘आयुष्मान’ का भरोसा: शिविर में इलाज के साथ-साथ ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुरक्षा का भी भरोसा मिला. मौके पर ही प्रशासन की टीम ने 162 ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाए और कई लाभार्थियों को कार्ड का वितरण भी किया. इन कार्डों के माध्यम से अब ग्रामीण गंभीर बीमारियों के लिए भी सरकारी अस्पतालों में निशुल्क इलाज ले सकेंगे.
ग्रामीणों ने प्रशासन के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी पहल से न केवल उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि सरकारी योजनाओं की जानकारी भी गांव-गांव तक पहुंचेगी. कई ग्रामीणों ने बताया कि पहले इलाज के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर जंगल पार कर मुख्यालय तक जाना पड़ता था. अब प्रशासन खुद उनके द्वार पर सेवा लेकर पहुंच रहा है.