ETV Bharat / state

नियद नेल्लानार योजना के तहत दूरस्थ अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाएं, जंगल के बीच गांव में लगा शिविर, आयुष्मान कार्ड भी मिला

नियद नेल्लानार योजना के तहत दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य शिविर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )