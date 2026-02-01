Health Budget 2026: हेल्थ और फार्मा सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं, विशेषज्ञ बोले- कैंसर की 17 दवाइयां होंगी सस्ती
केंद्रीय बजट में फार्मा सेक्टर के लिए भी बड़ी घोषणाएं, तीन आयुष एम्स खोलने का भी ऐलान.
Published : February 1, 2026 at 7:54 PM IST
नई दिल्लीः केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है. बजट में सरकार ने तीन आयुष एम्स खोलने की बात कही है. साथ ही कैंसर और डायबिटीज जैसी तेजी से बढ़ती हुई बीमारियों की दवाइयों को सस्ता करने की घोषणा बजट में की गई है. स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित इन सभी घोषणाओं को लेकर ईटीवी भारत ने इस क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों से बातचीत की.
फार्मा विशेषज्ञ और रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर कैमिस्ट एलायंस दिल्ली के जोनल हेड डॉ. बसंत गोयल ने बताया कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है. साथ ही कैंसर जैसी घातक बीमारी जिसका इलाज कराने में लोगों की जमीन जायदाद भी बिक जाते हैं उसके इलाज का बोझ कैंसर पीड़ितों के परिवारों पर कम करने के लिए भी कदम उठाया है. डॉ. गोयल ने बताया कि बजट में वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ ही फार्मा सेक्टर को भी बड़ा बजट दिया है. कैंसर की 17 दवाइयों से एक्साइज ड्यूटी जो 20 से लेकर 35 प्रतिशत तक थी उसको कम करने का ऐलान किया. साथ ही सात लाइफ सेविंग ड्रग्स को भी सस्ता करने की घोषणा की है.
हालांकि, लाइफ सेविंग ड्रग्स में कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर और हाइपर टेंशन जैसी बीमारियों की दवाइयां आती हैं. ये बीमारियां हमारे देश में तेजी से बढ़ रही हैं. इसलिए इनके मरीजों को इस बजट से बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इन दवाइयों के रेट कम होंगे. इसके साथ ही सरकार ने कैंसर, डायबिटीज, हार्ट रोग, किडनी और लिवर से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए अलग से 10 हजार करोड़ रुपये का फंड अलग से रखने की भी घोषणा की है.
10 से 20 हजार रुपये तक सस्ते हो जाएंगे कैंसर की कीमोथेरेपी के इंजेक्शन
डॉ. बसंत गोयल ने बताया कि बजट में कैंसर की दवाइयों से एक्साइज ड्यूटी कम करने से एक-एक इंजेक्शन के रेट 10 हजार से लेकर 20 हजार रुपये तक कम हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि भारत में कैंसर का पता अक्सर तीसरी और चौथी स्टेज पर चलता है. ऐसे में इलाज के सिर्फ दो ही साधन बचते हैं. एक रेडिएशन थेरेपी और दूसरा कीमोथेरेपी. कीमोथरेपी के एक-एक इंजेक्शन की कीमत 50 हजार से लेकर दो-दो तीन-तीन लाख तक होती है. इससे लोग जमीन जायदाद और घर मकान बेचने को मजबूर हो जाते हैं. साथ ही इलाज के बावजूद भी तीसरी और चौथी स्टेज के कैंसर का मरीज बहुत ही कम बच पाता है.
बायोफार्मा शक्ति स्कीम से मिलेगी बायोलॉजिक्स में इनोवेशन को गति
वहीं, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के सीईओ डीएस नेगी ने कहा कि 17 कैंसर दवाओं पर उत्पाद शुल्क में छूट देते हुए आम बजट 2026-27 ने कैंसर मरीजों को सही समय पर बड़ी राहत दी है. साथ ही बजट ने ऑन्कोलॉजी केयर के भविष्य को भी मजबूती दी है. बायोफार्मा शक्ति स्कीम के तहत अगले पांच साल में 10,000 करोड़ रुपये के फोकस्ड इन्वेस्टमेंट से बायोलॉजिक्स में इनोवेशन को गति मिलेगी. कैंसर एवं अन्य गैर-संक्रामक बीमारियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए यह बहुत महत्वपूर्ण है. साथ मिलकर इन कदमों से किफायती, एडवांस्ड और रिसर्च आधारित कैंसर केयर की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूती मिलेगी.
