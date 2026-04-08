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रांची विश्वविद्यालय के एचआरडीसी कैंपस में खुला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, राज्यपाल ने किया उद्घाटन

रांची यूनिवर्सिटी के एचआरडीसी कैंपस में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करते राज्यपाल. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: शिक्षा के साथ-साथ अब स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में भी रांची विश्वविद्यालय ने एक अहम कदम बढ़ाया है. विश्वविद्यालय के मोरहाबादी स्थित एचआरडीसी कैंपस में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन बुधवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया. इस अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे.

यह पहल छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है. खास बात यह है कि इस सेंटर की स्थापना पूरी तरह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड के माध्यम से की गई है, जिससे विश्वविद्यालय पर कोई प्रत्यक्ष आर्थिक बोझ नहीं पड़ा है.

सीआईपी और रिम्स के चिकित्सक देंगे सेवाएं

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, वर्तमान समय में युवा मानसिक तनाव, अवसाद और शैक्षणिक दबाव से जूझ रहे हैं. इसे देखते हुए रांची विश्वविद्यालय ने रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) और सीआईपी (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री) के साथ समझौता किया है.इस एमओयू के तहत सीआईपी के मनोचिकित्सक सप्ताह में चार दिन और रिम्स के विशेषज्ञ दो दिन सेंटर में अपनी सेवाएं देंगे, जिससे छात्रों को विशेषज्ञ परामर्श और इलाज की सुविधा मिल सकेगी.

निवारक और संवर्धक सेवाओं पर जोर

हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में केवल इलाज ही नहीं, बल्कि निवारक और संवर्धक स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.यहां नियमित रूप से योग, ध्यान और फिटनेस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों और कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा जा सके.इसके अलावा तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पेशेवर काउंसलिंग सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी.

सर्टिफिकेट कोर्स की तैयारी

विश्वविद्यालय इस सेंटर के माध्यम से सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की भी योजना बना रहा है.इससे छात्रों को स्वास्थ्य और वेलनेस के क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे.साथ ही पोषण जागरुकता, स्वच्छता, लैंगिक संवेदनशीलता और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

अन्य गतिविधियां भी होंगी शामिल