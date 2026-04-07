अवसाद से जूझ रहे छात्रों के लिए रांची विश्वविद्यालय का जबरदस्त आइडिया, कैंपस में खुल रहा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
रांची यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड वेलनेस जैसे वैज्ञानिक मॉडल को विकसित कर रही है ताकि मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्या पर काबू पाया जा सके.
Published : April 7, 2026 at 4:22 PM IST
रांची: रांची विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ-साथ अब स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है. विश्वविद्यालय के मोरहाबादी स्थित एचआरडीसी कैंपस में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्घाटन मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के हाथों होगा.
यहां आने वालों के मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस
यह पहल छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है. इस सेंटर की सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड के माध्यम से स्थापित किया गया है.
छात्रों को विशेषज्ञ परामर्श और इलाज की सुविधा
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इस परियोजना में रांची विश्वविद्यालय का कोई प्रत्यक्ष आर्थिक खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि बाहरी सहयोग से इसे साकार किया गया है. वर्तमान समय में युवाओं के बीच मानसिक तनाव, अवसाद और शैक्षणिक दबाव तेजी से बढ़ रहा है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) और सीआईपी (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री) के साथ एमओयू किया है. इस समझौते के तहत सीआईपी के मनोचिकित्सक सप्ताह में चार दिन और रिम्स के विशेषज्ञ दो दिन इस सेंटर में अपनी सेवाएं देंगे, जिससे छात्रों को विशेषज्ञ परामर्श और इलाज की सुविधा मिल सकेगी.
विश्वविद्यालय के लिए बेहतर पहल
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में केवल उपचार ही नहीं, बल्कि निवारक और संवर्धक स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. यहां नियमित रूप से योग, ध्यान और फिटनेस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों और कर्मचारियों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखा जा सके. इसके साथ ही, तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पेशेवर काउंसलिंग सेवाएं भी उपलब्ध होंगी.
सर्टिफिकेट कोर्स की होगी शुरूआत
विश्वविद्यालय इस सेंटर के माध्यम से सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की भी योजना बना रहा है. इससे छात्रों को स्वास्थ्य और वेलनेस के क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे. इसके अलावा, पोषण जागरूकता, स्वच्छता, लैंगिक संवेदनशीलता और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
मानसिक अवसाद के साथ-साथ अन्य गतिविधियों पर भी होगा ध्यान
सेंटर के तहत समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान अभियान, टीकाकरण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे. साथ ही, डिजिटल टूल्स का उपयोग कर स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके.
समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना
रांची विश्वविद्यालय की यह पहल न केवल एक शैक्षणिक संस्थान की भूमिका को विस्तार देती है, बल्कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम है. आने वाले समय में यह सेंटर छात्रों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन सकता है, जो उन्हें बेहतर जीवनशैली और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा.
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