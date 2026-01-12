कड़ाके की ठंड में खुद को कैसे रखें फिट, AIIMS के डॉक्टरों ने दिए टिप्स
दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अलग-अलग विभागों के डॉक्टरों ने ठंड से बचाव के लिए बताई कई जरूरी बातें.
Published : January 12, 2026 at 6:04 PM IST
नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. राजधानी दिल्ली में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.ऐसे मौसम में सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को होता है, जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं. जैसे बुजुर्ग, बच्चे और गंभीर रोगों से पीड़ित मरीज. इस तरह के मरीजों के मद्देनजर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें अलग-अलग विभागों के डॉक्टरों ने इस ठंड से बचाव के लिए कई जरूरी बातें बतायीं.
AIIMS के कई वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टरों की सलाह: इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था-“तीव्र शीत लहरें और विभिन्न बीमारियों में उनका प्रबंधन”. इस विशेष चर्चा में AIIMS के कई वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टर मौजूद रहे. इन विशेषज्ञों ने बताया कि ठंड का मौसम सिर्फ सर्दी-खांसी तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों को और बिगाड़ सकता है. जैसे किडनी और डायबिटीज. इन मरीज़ों के लिए चेतावनी देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि किडनी की बीमारी से जूझ रहे मरीज़ों में ठंड के दौरान ब्लड प्रेशर और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.
ब्लड शुगर लेवल पर नजर रखने की जरूरत : वहीं डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर लेवल पर लगातार नजर रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ठंड में शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है. बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है. AIIMS के डॉक्टरों ने कहा कि बुजुर्गों में ठंड के कारण हार्ट अटैक, स्ट्रोक और सांस की परेशानी का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए उन्हें गर्म कपड़े पहनाने, घर के अंदर रहने और समय-समय पर जांच कराने की सलाह दी गई.
अस्थमा, COPD और हृदय रोग के मरीजों के लिए सलाह: ठंड का सीधा असर फेफड़ों और दिल पर पड़ता है. अस्थमा, COPD और हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को सुबह-शाम की ठंडी हवा से बचने और दवाइयों में लापरवाही न करने की सख्त हिदायत दी गई. बच्चों को लेकर भी खास चेतावनी देते हुए डॉक्टरों ने कहा कि छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है. इसलिए ठंड में उन्हें निमोनिया, सर्दी-खांसी और बुखार का खतरा ज्यादा रहता है. बच्चों को पूरी तरह ढककर रखने और ठंड में बाहर ले जाने से बचने की सलाह दी गई.
