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नियमों का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग कॉलेजों को किया जाएगा दंडित: अपर मुख्य सचिव

झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने निष्पादन समिति की बैठक की.

Additional Chief Secretary in meeting of Executive Committee
निष्पादन समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 16, 2026 at 8:15 PM IST

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रांची: राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में सोमवार को नर्सिंग संस्थानों को मान्यता प्रदान करने को लेकर गठित 'निष्पादन समिति' की बैठक आयोजित की गई. राज्य के अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख डॉ. सिद्धार्थ सान्याल, विभाग में संयुक्त सचिव सीमा कुमारी उदयपुरी, उपसचिव ध्रुव प्रसाद सहित कई अधिकारी शामिल हुए.

निष्पादन समिति की सोमवार को हुई बैठक में राज्य के 61 नर्सिंग कॉलेजों द्वारा एनओसी के लिए दिए गए आवेदनों पर विस्तार से चर्चा और विचार विमर्श किया गया. इन आवेदनों पर सरकार के निर्णय के अनुमोदन के उपरांत सुयोग्य पाये जाने वाले संस्थान को NOC दिया जाएगा. अपर मुख्य सचिव ने काउंसिल की बैठक 15 दिनों के भीतर आयोजित करने का भी निर्देश दिया.

जमीन, भवन और आधारभूत सुविधाओं की हुई समीक्षा

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कॉलेजों की आधारभूत सुविधाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से पूछा कि संबंधित संस्थान अपनी जमीन पर संचालित हैं या लीज पर,संस्थान के लिए कितनी जमीन उपलब्ध है, कितने कमरे हैं तथा कॉलेज नया है या पहले से संचालित है, इन सबकी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं. उन्होंने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों के लिए जमीन की रसीद और शहरी क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स की स्थिति की भी जांच की जाए.

लीज या किराये पर चल रहे कॉलेजों पर जताई सख्ती

बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि यदि किसी कॉलेज को पहले से मौका दिया गया है और उसने अब तक अपना भवन निर्माण कर लेना चाहिए था। ऐसे मामलों में लीज या किराये की व्यवस्था की नवीनीकरण स्थिति की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया.

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग कॉलेजों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए, विभाग द्वारा तैयार चार्ट में विभिन्न कमियों के आधार पर जुर्माने की राशि तय किये जाने का भी उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई कॉलेज लगातार तीन वर्षों से एडमिशन ले रहा है लेकिन नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहा,तो ऐसे संस्थानों के निलंबन पर भी विचार किया जाना चाहिए ऐसे कॉलेजों को शो-कॉज नोटिस जारी करने और फिलहाल एडमिशन पर रोक लगा दिया जाए.

निरीक्षण प्रक्रिया को किया जाएगा और सख्त

अपर मुख्य सचिव ने कहा बैठक के दौरान कहा कि किसी भी नर्सिंग कॉलेज को एनओसी देने से पहले अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जाए, निरीक्षण के दौरान चार अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिनमें संबंधित जिले के सिविल सर्जन, रजिस्ट्रार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एडिशनल कलेक्टर शामिल होंगे. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी निरीक्षण की फोटो ऑनलाइन अपलोड की जाएं और निरीक्षण में संबंधित अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए.

अस्पतालों से जुड़ेगा प्रशिक्षण

नर्सिंग छात्र- छात्राओं के बेहतर प्रशिक्षण के लिए कॉलेजों को सरकारी या निजी अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) से जोड़ने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही मॉडल के तौर पर कम से कम पांच सीएचसी में तत्काल नर्सिंग की कक्षाएं शुरू करने का भी निर्देश दिया गया ताकि भविष्य में इस व्यवस्था का विस्तार किया जा सके.

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएं और पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए. उन्होंने सभी कॉलेजों में फैकल्टी का एचआर ऑनलाइन प्रदर्शित करने, बायोमेट्रिक अटेंडेंस को सख्ती से लागू करने तथा सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि जिन कॉलेजों को फिलहाल एनओसी के लिए योग्य नहीं पाया गया है, वे अपनी कमियां दूर कर विभाग को सूचित करें, ताकि बाद में उन पर भी विचार किया जा सके.

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अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह
रांची में निष्पादन बैठक का आयोजन
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