ETV Bharat / state

नियमों का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग कॉलेजों को किया जाएगा दंडित: अपर मुख्य सचिव

रांची: राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में सोमवार को नर्सिंग संस्थानों को मान्यता प्रदान करने को लेकर गठित 'निष्पादन समिति' की बैठक आयोजित की गई. राज्य के अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख डॉ. सिद्धार्थ सान्याल, विभाग में संयुक्त सचिव सीमा कुमारी उदयपुरी, उपसचिव ध्रुव प्रसाद सहित कई अधिकारी शामिल हुए.

निष्पादन समिति की सोमवार को हुई बैठक में राज्य के 61 नर्सिंग कॉलेजों द्वारा एनओसी के लिए दिए गए आवेदनों पर विस्तार से चर्चा और विचार विमर्श किया गया. इन आवेदनों पर सरकार के निर्णय के अनुमोदन के उपरांत सुयोग्य पाये जाने वाले संस्थान को NOC दिया जाएगा. अपर मुख्य सचिव ने काउंसिल की बैठक 15 दिनों के भीतर आयोजित करने का भी निर्देश दिया.

जमीन, भवन और आधारभूत सुविधाओं की हुई समीक्षा

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कॉलेजों की आधारभूत सुविधाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से पूछा कि संबंधित संस्थान अपनी जमीन पर संचालित हैं या लीज पर,संस्थान के लिए कितनी जमीन उपलब्ध है, कितने कमरे हैं तथा कॉलेज नया है या पहले से संचालित है, इन सबकी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं. उन्होंने निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कॉलेजों के लिए जमीन की रसीद और शहरी क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स की स्थिति की भी जांच की जाए.

लीज या किराये पर चल रहे कॉलेजों पर जताई सख्ती

बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि यदि किसी कॉलेज को पहले से मौका दिया गया है और उसने अब तक अपना भवन निर्माण कर लेना चाहिए था। ऐसे मामलों में लीज या किराये की व्यवस्था की नवीनीकरण स्थिति की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया.

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग कॉलेजों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए, विभाग द्वारा तैयार चार्ट में विभिन्न कमियों के आधार पर जुर्माने की राशि तय किये जाने का भी उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई कॉलेज लगातार तीन वर्षों से एडमिशन ले रहा है लेकिन नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहा,तो ऐसे संस्थानों के निलंबन पर भी विचार किया जाना चाहिए ऐसे कॉलेजों को शो-कॉज नोटिस जारी करने और फिलहाल एडमिशन पर रोक लगा दिया जाए.