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अस्पताल के वार्ड में लगेगी क्लास, बीमार बच्चों के लिए 'Learning While Healing' कार्यक्रम लॉन्च

अस्प्ताल में आई बालिका को अध्ययन सामग्री सौंपते हुए ( ETV Bharat Jodhpur )