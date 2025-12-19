ETV Bharat / state

महंगे इलाज से छुटकारा दिला रही प्राणिक हिलिंग चिकित्सा, देश-विदेश के मरीज ले रहे उपचार

उन्होंने बताया कि प्राणिक हिलिंग चिकित्सा पद्धति में व्यक्ति के शरीर से नकारात्मक उर्जा हो दूर कर स्वच्छ व सकारात्मक उर्जा का संचार किया जाता है. इस चिकित्सा पद्धति में बिना दवाओं के साइड इफेक्ट के मरीज को ठीक किया जाता है. इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है. स्नेहा ने बताया कि वह 18 सालों से इस पद्धति से जुड़ी हुई है.

अलवर में प्राणिक हिलिंग चिकित्सा पद्धति से लोगों के इलाज में जुटी एवं अन्य लोगों को प्रशिक्षित कर रही स्नेहा जैन ने बताया कि व्यक्ति के चारों ओर अनेक प्रकार की उर्जा होती है, इनमें नकारात्मक व सकारात्मक उर्जा शामिल होती है. उन्होंने बताया कि उर्जा व्यक्ति के शरीर को संतुलित व स्वस्थ रखने में कारगर होती है. जब व्यक्ति में तनाव, क्रोध, गलत खानपान, समय चक्र में बदलाव के चलते कई बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं.

अलवर : आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली, बढ़ते कार्यभार और मानसिक दबाव के चलते लोग हाइपरटेंशन, एंजायटी, डिप्रेशन, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन जैसी कई गंभीर बीमारियों की जकड़ में आ रहे हैं. अस्पतालों में महंगे इलाज और दवाओं का शरीर पर होने वाले विपरीत प्रभाव से बचने के लिए अनेक लोग अब प्राणिक हिलिंग चिकित्सा पद्धति की ओर आकर्षित होने लगे हैं. यह एक प्रकार से नो टच थेरेपी है, जिसमें मरीज को बिना छुए हाथों की विशेष तकनीक से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर दूर कर सकारात्मक उर्जा का संचार कर रोगों से छुटकारा दिलाया जाता है. अलवर शहर में प्राणिक हिलिंग के माध्यम से अनेक लोग अब तक स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं.

यह है नो टच थेरेपी : ट्रेनर स्नेहा जैन ने बताया कि यह नो टच थेरेपी है, जिसमें व्यक्ति को बिना छुए ऊर्जा आधारित उपचार पद्धति से इलाज किया जाता है. उन्होंने बताया कि इस चिकित्सा पद्धति में न किसी मशीन और न ही किसी प्रकार की दवा की जरुरत होती है. नो टच थेरेपी में प्रशिक्षित थैरेपिस्ट अपने हाथों की तकनीकों के माध्यम से व्यक्ति को बिना छुए ऊर्जा क्षेत्र की सफाई करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में हाथों को शरीर से कुछ दूरी पर रखकर विशेष मूवमेंट किए जाते हैं. इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और शरीर स्वयं को हील करने लगता है. थेरेपी के दौरान व्यक्ति को शांति और हल्कापन महसूस होता है.

कई गंभीर बीमारियों को कर रहे दूर (फोटो ईटीवी भारत GFX)

कई गंभीर बीमारियों को कर रहे दूर : प्रशिक्षित थेरेपिस्ट स्नेहा जैन ने बताया कि नो टच थेरेपी विशेष रूप से मानसिक और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में कारगर साबित हो रही है. इनमें हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, एंजायटी और तनाव, डिप्रेशन, नींद न आना (अनिद्रा), माइग्रेन और सिरदर्द, गठिया बाय, डायबिटिज, हृदय रोग, थायरायड सहित अन्य कई गंभीर रोग शामिल हैं. उन्होंने बताया कि यह पद्धति नई नहीं है, यह ऋषि मुनि और आयुर्वेद वैद्यों के समय से कारगर रही है. इस चिकित्सा पद्धति में स्वयं एवं दूसरे लोगों का उपचार भी किया जा सकता है.

प्राणिक हिलिंग चिकित्सा पद्धति (फोटो ईटीवी भारत GFX)

इसे भी पढ़ें: डॉ लावण्या ने कहा- अकेलापन बन रहा बच्चों की मानसिक सेहत का दुश्मन, बताया '3A' फॉर्मूला

हिलिंग पद्धति से इलाज कराया, अब कर रहे दूसरों का उपचार : अलवर शहर निवासी भावना ने बताया कि उनकी मां को 2015 में साइलेंट हार्ट अटैक आया था, इसके बाद उन्हें इलाज के लिए जयपुर लेकर गए, तब किसी परिचित के जरिए पता चला कि प्राणिक हिलिंग पद्धति से बीमारी ठीक हो सकती है. बाद में उन्होंने अपनी मां का हिलिंग पद्धति से इलाज कराया. उन्होंने बताया कि अस्पताल में 11 दिनों तक मां बेहोशी की हालत में रही और बाद में उन्हें होश आया तो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया.

सकारात्मक उर्जा का संचार कर रोगों से छुटकारा (फोटो ईटीवी भारत gfx)

उन्होंने बताया कि इतनी गंभीर बीमारी में मरीज का इतनी जल्द ठीक होने से चिकित्सक भी हैरान थे. उनकी मां अब पूरी तरह स्वस्थ हैं. भावना ने बताया कि वे अब खुद इस प्राणिक हिलिंग पद्धति से जुड़ अन्य लोगों का भी उपचार कर रही हैं. अलवर शहर निवासी बबीता कट्टा ने बताया कि उन्हें सर्वाइकल की समस्या थी, बाद में उन्होंने हिलिंग पद्धति से इलाज लिया और पूरी तरह स्वस्थ हो गई. बबीता बताती हैं कि वे भी अब प्राणिक हिलिंग पद्धति से जुड़ 100 से ज्यादा लोगों को इलाज दे चुकी हैं.

थेरेपी के दौरान व्यक्ति को शांति और हल्कापन महसूस होता है (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

इसे भी पढ़ें: हेल्थ टिप्स: अमरबेल भले दूसरे पौधों पर पले-बढ़े, लेकिन इंसान के लिए बड़ी है फायदेमंद, जानिए गुण

चिकित्सक भी अपना रहे प्राणिक हिलिंग : डॉ. मनमीत कपूर ने बताया कि वे भी प्राणिक हिलिंग से जुड़ी है और पेशे से वे डेंटिस्ट हैं. वे अपने पेशे में भी इस पद्धति का उपयोग करती हैं. उन्होंने बताया कि वे अपने कई मरीजों का उपचार करने से पहले उनकी हिलिंग करती है, जिससे उन्हें मरीज के उपचार में काफी लाभ मिलता है. इसके साथ ही वे प्राणिक हिलिंग से दूर दराज क्षेत्रों में मरीजों का इलाज करती हैं. उन्होंने बताया कि उनके ज्यादातर मरीज विदेशों में रहते हैं. डॉ. मनमीत का कहना है कि प्राणिक हिलिंग पद्धति से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों का उपचार भी आसानी से किया जा सकता है.