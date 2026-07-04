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'हीलिंग हिमालय' वाले प्रदीप ने राजस्थान के धार्मिक स्थलों को कचरा मुक्त करने का लिया संकल्प, शुरुआत खाटू श्यामजी से होगी

प्रदीप सांगवान राजस्थान के धार्मिक स्थलों में सफाई अभियान चलाने वाले हैं.

प्रदीप सांगवान अब राजस्थान में चलाएंगे अभियान
प्रदीप सांगवान अब राजस्थान में चलाएंगे अभियान (Pradeep Sangwan and ETV Bharat (File))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 5:06 PM IST

5 Min Read
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जयपुर : बीते कुछ वर्षों में प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरा एक बड़ी समस्या बन चुका है. खासकर पहाड़ी इलाकों में यह सबसे बड़ी समस्या है. इसी समस्या को दूर करने के लिए प्रदीप सांगवान ने कमर कसी है और पिछले कुछ सालों से पहाड़ों को कचरा मुक्त कर रहे हैं. प्रदीप सांगवान ने अपनी पढ़ाई अजमेर से शुरू की और इसी दौरान हिमालय को स्वच्छ बनाने के मिशन पर निकले. आज उनकी टीम कई वर्षों से लगातार हिमालय की वादियों, ट्रैकिंग रूट्स और धार्मिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाकर अब तक 8 हजार टन से अधिक कचरा हटा चुके हैं.

अब प्रदीप सांगवान ने राजस्थान का रुख किया है और प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थलों को कचरा मुक्त करने की तैयारी में जुट गए हैं. प्रदीप सांगवान का कहना है कि जब उन्होंने पहली बार हिमालयी क्षेत्रों की यात्रा की तो वहां प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फैली प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट, डिस्पोजल सामग्री और अन्य कचरे के ढेर देखकर वे बेहद आहत हुए. उन्हें महसूस हुआ कि यदि समय रहते इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ हिमालय नहीं देख पाएंगी. इसी सोच के साथ उन्होंने सफाई अभियान की शुरुआत की.

प्रकृति प्रेमी प्रदीप सांगवान (ETV Bharat Jaipur)

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खाटू श्यामजी से शुरुआत : प्रदीप सांगवान का कहना है कि हिमालय के बड़े धार्मिक स्थानों को तो वे कचरा मुक्त कर ही रहे हैं. इसके साथ ही अब वे राजस्थान के बड़े धार्मिक स्थानों को कचरा मुक्त करेंगे. इसके लिए सरकार से वार्ता हो रही है और जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा. इसकी शुरुआत खाटू श्यामजी से की जाएगी. इसके साथ ही प्रदेश के अन्य बड़े धार्मिक स्थानों को कचरा मुक्त करने का प्रयास करेंगे. साथ ही लोगों को जागरूक भी करेंगे.

शुरुआत आसान नहीं थी : प्रदीप बताते हैं कि अभियान के शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी थी. सफाई के लिए उपकरण, परिवहन, स्वयंसेवक और आर्थिक सहयोग जुटाना आसान नहीं था. कई बार उन्हें स्वयं अपने खर्च पर अभियान चलाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. धीरे-धीरे जनसहयोग के माध्यम से लोग जुड़ते गए और अभियान लगातार मजबूत होता गया. आज उनकी टीम हिमालय के विभिन्न हिस्सों में सफाई अभियान चलाती है. अभियान के दौरान केवल कचरा हटाने तक ही सीमित नहीं रहा जाता, बल्कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन के प्रति भी जागरूक किया जाता है.

सबसे अधिक मात्रा में प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट छोड़ा जाता है.
सबसे अधिक मात्रा में प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट छोड़ा जाता है. (प्रदीप सांगवान)

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8 हजार टन से अधिक कचरा हटाया : लगातार वर्षों की मेहनत का परिणाम है कि प्रदीप सांगवान और उनकी टीम अब तक हिमालयी क्षेत्रों से 8 टन से अधिक प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरा हटाकर सुरक्षित निस्तारण के लिए भेज चुकी है. यह अभियान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सहित कई पर्वतीय क्षेत्रों में चलाया गया है. टीम ट्रैकिंग रूट्स, धार्मिक यात्राओं के मार्ग, बेस कैंप और पर्यटक स्थलों पर विशेष अभियान चलाती है, जहां सबसे अधिक मात्रा में प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट छोड़ा जाता है.

हिमालय की वादियों, ट्रैकिंग रूट्स और धार्मिक स्थलों पर सफाई
हिमालय की वादियों, ट्रैकिंग रूट्स और धार्मिक स्थलों पर सफाई (प्रदीप सांगवान)

'मन की बात' में दो बार मिला सम्मान : प्रदीप सांगवान के इस सराहनीय कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम 'मन की बात' में दो अलग-अलग अवसरों पर उनके अभियान का उल्लेख करते हुए उनकी सराहना की. प्रधानमंत्री ने इसे जनभागीदारी से पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया और लोगों से ऐसे अभियानों से प्रेरणा लेने की अपील की.

केदारनाथ यात्रियों से अनूठी अपील : प्रदीप सांगवान की टीम केवल सफाई करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि लोगों की सोच बदलने पर भी जोर देती है. विशेष रूप से केदारनाथ यात्रा के दौरान उनकी टीम श्रद्धालुओं को एक-एक किलो क्षमता वाले खाली कचरा बैग उपलब्ध कराती है. श्रद्धालुओं से अपील की जाती है कि यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक, बोतलें और अन्य कचरे को इन बैगों में भरकर पहाड़ से नीचे लेकर आएं. इससे रास्तों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कचरा फैलने से काफी हद तक रोकथाम हो रही है. इस पहल को यात्रियों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है. प्रदीप का मानना है कि केवल सफाई अभियान चलाने से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है. जब तक पर्यटक और श्रद्धालु स्वयं जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तब तक पहाड़ों को पूरी तरह स्वच्छ नहीं रखा जा सकता.

8 हजार टन से अधिक कचरा हटा चुकी टीम
8 हजार टन से अधिक कचरा हटा चुकी टीम (प्रदीप सांगवान)

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