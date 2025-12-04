ETV Bharat / state

अलीगढ़ में BLO की हार्ट अटैक से मौत, SIR काम पूरा करने पर BSA ने की थी तारीफ, बेटा बोला- सहायक अध्यापिका कर रही थी परेशान

दो दिन पहले SIR का काम पूरा करने पर BSA ने की थी तारीफ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : लोधा ब्लॉक के गांव सदलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका की गुरुवार सुबह मौत हो गई. वह स्कूल जाने की तैयारी कर रही थीं, तभी तबीयत बिगड़ गई और घर पर ही आर्ट अटैक से मौत हो गई. मृतका के बेटे ने आरोप लगाया है कि स्कूल की सहायक अध्यापिका के व्यवहार से मां टेंशन में थी, जिससे उनकी मौत हुई है.

मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सहायक अध्यापिका को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए हैं. सोशल मीडिया के जरीए BLO की मौत होने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. थाना सासनी गेट के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया, विद्यालय के अंदर सहायक अध्यापिका से विवाद की बात सामने आई है, जिसके चलते प्रधानाध्यापिका परेशान थीं.

दो दिन पहले SIR का काम किया था पूरा : थाना सासनी गेट इलाके में रहने वाली प्रधानाध्यापिका साधना वर्मा (61) BLO का काम कर रही थीं. साधना वर्मा ने दो दिन पहले स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) का काम पूरा कर दिया था. इस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें बधाई भी दी थी.

बेटे ने लगाया परेशान करने का आरोप : मृतका के बेटे चेतन वर्मा ने कहा कि मां साधना वर्मा के साथ काम करने वाली सहायक अध्यापिका पूजा चौधरी आए दिन एमडीएम और अन्य मामलों में घपले के आरोप लगाती रहती थीं. लगातार आरोप, शिकायतें और झगड़े से उनकी मां गहरे तनाव में रहती थीं.

रोका गया था वेतन : चेतन ने कहा, मार्च महीने में उनकी मां आधा घंटा देरी से स्कूल पहुंचीं, तो सहायक अध्यापिका पूजा चौधरी ने एक अन्य शिक्षिका के साथ मिलकर स्कूल का ताला बंद कर दिया था. उसी समय एबीएसए निरीक्षण के लिए पहुंच गए और स्कूल बंद मिलने पर सभी शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया था.