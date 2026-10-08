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'डायन भी एक घर छोड़ती है,लेकिन मेरी मां नहीं', बच्चों पर जुल्म के बाद प्रधान पाठिका अरेस्ट, गर्म प्रेस से दागने का आरोप

बच्चों के खुलासे के बाद प्रधान पाठिका अरेस्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बालोद : "डायन भी एक घर छोड़कर चलती है, लेकिन मेरी मां उससे भी बदतर निकली. उसने तो अपने ही बच्चों का आशियाना उजाड़ दिया." ये कथन बाल कल्याण समिति के सामने जब दो बच्चों ने कहे तो वहां पर मौजूद लोगों की रुह कांप उठी. बेटी ने प्रेस से जले के निशान दिखाए और कहा कि मां ने ये सजा दी है. मां को बच्चों के लिए ममता की छांव माना गया है,लेकिन बालोद में मां जल्लाद से भी ज्यादा दुर्दांत बन गई.बालोद में प्राथमिक शाला की प्रधान पाठिका को अपने ही बच्चों पर अमानवीय जुल्म ढाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है.





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