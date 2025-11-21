ETV Bharat / state

दिल्ली स्टूडेंट केस में बड़ा एक्शन, हेडमिस्ट्रेस समेत 4 सस्पेंड, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

एक नामी स्कूल के छात्र ने मंगलवार को मेट्रो स्टेशन से छलांग लगा दी. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

दिल्ली पुलिस (representational image, PTI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 21, 2025 at 7:26 AM IST

Updated : November 21, 2025 at 9:39 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार (18 नवंबर) को 16 साल के स्कूली छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी अपनी जिंदगी समाप्त कर ली. छात्र के बैग से एक नोट बरामद हुआ जिसमें उसने स्कूल मैनेजमेंट पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. इस केस में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है. साथ ही स्कूल प्रबंधन ने भी कार्रवाई की है.

आरोपी स्कूल के हेडमिस्ट्रेस समेत चार स्टाफ मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया है. उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है. दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि आरोपों की जांच करने और स्कूल के मामले को संभालने के तरीके का रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है. उसे तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है.

सस्पेंशन ऑर्डर के मुताबिक, हेडमिस्ट्रेस (क्लास 4-10), क्लास 9 और 10 के कोऑर्डिनेटर और दो टीचर को मामले की जांच होने तक टेम्पररी सस्पेंशन में रखा गया है. स्टूडेंट के पिता ने बताया कि सस्पेंशन "सिर्फ टेम्पररी" था और उन्होंने FIR में नामजद टीचरों की गिरफ्तारी की मांग की है. उन्होंने कहा, "हमें यह मैसेज देना है कि कोई भी टीचर बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव न करे."

घटना में क्या एक्शन हुआ

  • शिक्षा निदेशालय (DoE) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई
  • यह समिति घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी
  • घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने चार शिक्षकों को निलंबित किया
  • इस घटना ने स्कूल और शिक्षा प्रणाली में छात्रों की मानसिक स्थिति और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
  • शिक्षा निदेशालय द्वारा बनाई गई इस समिति में एक चेयरमैन और चार सदस्य शामिल हैं. इन्हें घटना से जुड़े सभी हालात और परिस्थितियों की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है.
  • समिति का काम केवल सतही स्तर पर जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि गहराई से यह समझना है कि छात्र को ऐसे कदम उठाने के लिए आखिर क्या कारण या दबाव हो सकता था.

शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी ने कहा कि समिति को पूरी तरह निष्पक्ष, विस्तृत और समयबद्ध जांच करनी होगी. आदेश के अनुसार समिति को तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. इसमें तथ्यात्मक जानकारियों के साथ-साथ विश्लेषणात्मक टिप्पणी, निष्कर्ष और आगे के लिए जरूरी सुझाव शामिल होंगे. अधिकारियों ने बताया कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. इसमें स्कूल की भूमिका, छात्रों की सुरक्षा के लिए मौजूद व्यवस्थाएं, मानसिक स्वास्थ्य सहायता की उपलब्धता और स्कूल प्रशासन द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके जैसे पहलुओं की विशेष जांच की जाएगी.

जांच पूरी होने और संबंधित अथॉरिटी से आगे के निर्देश मिलने तक स्टाफ सस्पेंड रहेंगे, दसवीं के छात्र ने किया था जीवन समाप्त
एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि लड़के ने एक नोट छोड़ा है, जिसमें उसने कुछ टीचरों के नाम लिए हैं, मानसिक परेशानी का आरोप लगाया है, अपने परिवार से माफी मांगी है और अपने ऑर्गन डोनेट करने की रिक्वेस्ट की है. राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े चार्ज शामिल हैं. पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तहत क्लासमेट्स, टीचरों और स्कूल अधिकारियों के बयान रिकॉर्ड कर रही है.

शिक्षा विभाग ने भरोसा दिलाया है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. छात्र की मौत ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और स्कूल के वातावरण को कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज सहित सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं.

