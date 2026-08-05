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सीतापुर: मिड-डे मील में लापरवाही बरतने पर हेडमास्टर सस्पेंड

बच्चों के मध्याह्न भोजन में लापरवाही करने वाले अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा.

मिड डे मील में लापरवाही पर हेडमास्टर सस्पेंड
मिड डे मील में लापरवाही पर हेडमास्टर सस्पेंड (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 6:10 PM IST

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सीतापुर: महमूदाबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय छंगापुर में मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) की गुणवत्ता को लेकर सामने आए वीडियो के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.

बीते रोज सोशल मीडिया वीडियो वायरल हो रहा था, जिममें साफ देखा गया कि छंगापुर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को खराब गुणवत्ता की सब्जी परोसी जा रही है, इसके बाद जिलाधिकारी डॉ. राजगणपति आर ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और जांच के निर्देश दिए.

छंगापुर प्राथमिक विद्यालय के मिड डे मील मे लापरवाही (VIDEO Credit; ETV Bharat)

डीएम के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने प्राथमिक विद्यालय छंगापुर पहुंचकर मामले की जांच की. जांच में लापरवाही पाए जाने पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कल्पना वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

वहीं भोजन तैयार करने वाली रसोईया अनीता की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई, इसके अलावा निगरानी और पर्यवेक्षण में कमी पाए जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी उदय मणि त्रिपाठी को प्रतिकूल प्रविष्टि संबंधी नोटिस जारी की गई है.

मिडडे मील) की गुणवत्ता पपर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई
मिडडे मील) की गुणवत्ता पपर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई (Photo Credit; ETV Bharat)

जिलाधिकारी डॉ. राजगणपति आर ने स्पष्ट कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना में लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा, तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

गौरतलब है कि प्राथमिक विद्यालय छंगापुर में बच्चों को परोसी गई खराब गुणवत्ता की सब्जी का वीडियो किसी व्यक्ति द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था. वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आई और त्वरित जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई शुरू की.

ममाले के बाद से डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद के सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

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