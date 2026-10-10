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बिहार में सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक बेच रहे थे मिड-डे मील का चावल, विभाग ने कर दिया सस्पेंड

प्रभारी प्रधानाध्यापक सुनील कुमार श्रीवास्तव ( ETV Bharat )

मोतिहारी : बिहार में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है. ज्योंही किसी गड़बड़ी की सूचना मिलती है, उसका सत्यापन कराया जाता है. इसमें अगर दोषी पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है. कुछ ऐसा ही नजारा मोतिहारी में देखने तो मिला है.

पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय, भवानीपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुनील कुमार श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट और प्रभारी प्रधानाध्यापक के स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर) ने यह कार्रवाई की है.