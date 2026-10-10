बिहार में सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक बेच रहे थे मिड-डे मील का चावल, विभाग ने कर दिया सस्पेंड
मोतिहारी में प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया है. भवानीपुर राजकीय बुनियादी विद्यालय से जुड़ा यह मामला है. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : October 10, 2026 at 4:29 PM IST
मोतिहारी : बिहार में लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है. ज्योंही किसी गड़बड़ी की सूचना मिलती है, उसका सत्यापन कराया जाता है. इसमें अगर दोषी पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है. कुछ ऐसा ही नजारा मोतिहारी में देखने तो मिला है.
पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय, भवानीपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुनील कुमार श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट और प्रभारी प्रधानाध्यापक के स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर) ने यह कार्रवाई की है.
क्या लगा है आरोप?
सुनील कुमार श्रीवास्तव पर मध्याह्न भोजन योजना का चावल बेचने, विद्यालय के भंडार में भंडार पंजी में दर्ज मात्रा से अधिक चावल पाए जाने और विद्यालय में सोने जैसे आरोप लगाए गए थे. मामले में निलंबन अवधि के दौरान सुनील कुमार श्रीवास्तव की संटिंग पोस्टिंग मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय (कोटवा, पूर्वी चंपारण) निर्धारित किया गया है.
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. इसका भुगतान अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, पूर्वी चंपारण द्वारा किया जाएगा. वहीं, विभाग की ओर से यह भी बताया गया है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध आरोप पत्र अलग से जारी किया जा रहा है.
जिला शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई
प्राप्त विभागीय आदेश के अनुसार, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 7 अक्टूबर 2026 को पत्र के माध्यम से प्रभारी प्रधानाध्यापक सुनील कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी. रिपोर्ट में कई आरोपों का उल्लेख किया गया था. इसके बाद क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय की ओर से सुनील कुमार श्रीवास्तव से 24 घंटे के भीतर साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरण मांगा गया था.
स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर निलंबन
प्रभारी प्रधानाध्यापक ने 10 अक्टूबर 2026 को अपना स्पष्टीकरण कार्यालय में समर्पित किया. हालांकि, समीक्षा के दौरान उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया. इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन कर दिया गया.
शिक्षा विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप
मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है. ऐसे में योजना से जुड़े चावल के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने अनुशासनिक कार्रवाई की है. हालांकि, लगाए गए आरोपों की अंतिम स्थिति विभागीय जांच और आगे की कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगी.
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