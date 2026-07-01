ETV Bharat / state

मिर्जापुर: स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरने से मासूम की मौत, BSA ने प्रधानाध्यापक को किया सस्पेंड

संत नगर थाना क्षेत्र के बहरछठ गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में हुआ था हादसा

Photo Credit; ETV Bharat
मिर्जापुर: स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरने से मासूम की मौत, BSA ने प्रधानाध्यापक को किया सस्पेंड (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 1:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल गिरने से एक बच्चे की मौत के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है. हादसे को गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. साथ ही, पूरे मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया है.

दरअसल, संत नगर थाना क्षेत्र के बहरछठ गांव में मंगलवार को कक्षा एक का छात्र महेश पुत्र सोनू अपनी बहन के साथ प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गया था, जहां बाउंड्री वॉल गिरने से वह चपेट में आ गया. घटना के बाद प्रधानाध्यापक अर्जुन ने घायल छात्र को तत्काल पटेहरा अस्पताल लेकर गए, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया.

मंडलीय अस्पताल पहुंचने पर वहां के डॉक्टरों ने दवा देकर घर भेज दिया, लेकिन वहां से लौटते समय रास्ते में महेश के पेट में दर्द उठा. उसे दोबारा से मंडलीय अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

इस मामले में बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने कार्रवाई की है. उन्होंने जर्जर बाउंड्री वॉल की सूचना न देने और इलाज में लापरवाही करने पर प्रधानाध्यापक अर्जुन पटेल को सस्पेंड कर दिया है. वहीं, इस पूरे मामले की जांच के लिए मड़िहान खंड शिक्षा अधिकारी समेत पांच सदस्यीय टीम का गठन भी किया है.

ये भी पढ़ें- फर्रुखाबाद में DL लाइसेंस के आवेदकों को राहत, ट्रेनिंग स्कूल तैयार, ये काम होंगे फटाफट

TAGGED:

MIRZAPUR
CHILD DEATH IN SCHOOL
MIRZAPUR NEWS
SCHOOL DEATH CASE MIRZAPUR
HEADMASTER SUSPENDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.