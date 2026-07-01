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मिर्जापुर: स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरने से मासूम की मौत, BSA ने प्रधानाध्यापक को किया सस्पेंड

मिर्जापुर: स्कूल की बाउंड्री वॉल गिरने से मासूम की मौत, BSA ने प्रधानाध्यापक को किया सस्पेंड ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर: प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल गिरने से एक बच्चे की मौत के मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है. हादसे को गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. साथ ही, पूरे मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय टीम का गठन किया गया है.

दरअसल, संत नगर थाना क्षेत्र के बहरछठ गांव में मंगलवार को कक्षा एक का छात्र महेश पुत्र सोनू अपनी बहन के साथ प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने गया था, जहां बाउंड्री वॉल गिरने से वह चपेट में आ गया. घटना के बाद प्रधानाध्यापक अर्जुन ने घायल छात्र को तत्काल पटेहरा अस्पताल लेकर गए, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया.

मंडलीय अस्पताल पहुंचने पर वहां के डॉक्टरों ने दवा देकर घर भेज दिया, लेकिन वहां से लौटते समय रास्ते में महेश के पेट में दर्द उठा. उसे दोबारा से मंडलीय अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.