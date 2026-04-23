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बिहार में प्रधानाध्यापक ने की आत्महत्या, पत्नी और बेटे पर लगाया गंभीर आरोप

गया: बिहार के बिहार के गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने परिवारिक कलह से तंग आकर अपनी जान दे दी. मृतक की पहचान बृजेश प्रथम के रूप में हुई है, जो अनुसूचित जाति-जनजाति प्राथमिक विद्यालय, गोपालपुर में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे. वे शेरघाटी में किराए के मकान में रहते थे.

आत्महत्या नोट में पत्नी और बेटे का जिक्र: मौके से बरामद आत्महत्या नोट में ब्रजेश प्रथम ने परिवार में चल रहे कलह का जिक्र किया है. नोट में उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे से परेशान होने की बात लिखी है. पुलिस के अनुसार, काफी दिनों से घरेलू तनाव के कारण वे मानसिक रूप से परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया.

प्रधानाध्यापक ने आत्महत्या की (ETV Bharat)

रोहतास के रहने वाले थे प्रधानाध्यापक: मृतक ब्रजेश प्रथम मूल रूप से रोहतास जिले के डालमिया नगर क्षेत्र के निवासी थे. उनकी पत्नी सुषमा देवी ने बताया कि सुबह उनसे मोबाइल पर बातचीत हुई थी और किसी प्रकार का विवाद नहीं था. उन्होंने कहा कि अचानक यह घटना हो गई, जिसका कारण अभी स्पष्ट नहीं है. परिवार अभी सदमे में है.

परिवार का दावा- कोई विवाद नहीं था: पत्नी सुषमा देवी का कहना है कि घर में कोई बड़ा विवाद नहीं चल रहा था. वे इस घटना से स्तब्ध हैं और कारण समझ नहीं पा रही हैं. पुलिस दोनों पक्षों की बात सुनकर सही कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

"किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था. बीते सुबह को भी उनसे मोबाइल पर बातचीत हुई थी. किस कारण उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है, बता नहीं सकते हैं."-सुषमा देवी, पत्नी

एक महीने से किराए के मकान में थे प्रधानाध्यापक: स्थानीय किराएदार महिला शिक्षिका अनिला कुमारी ने बताया कि ब्रजेश प्रथम परिवार सहित यहां सिर्फ एक महीने से रह रहे थे. उन्होंने ही सबसे पहले घटना की जानकारी पुलिस को दी. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की.