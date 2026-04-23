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बीजापुर में प्रधान अध्यापक ने दी जान, मौके से नोट बरामद

बीजापुर में एक प्रधान अध्यापक ने जान दे दी है. उसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया है.

Bijapur Crime News
बीजापुर क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 23, 2026 at 11:03 PM IST

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बीजापुर: बस्तर संभाग के वनांचल जिले बीजापुर में गुरुवार को एक प्रधान अध्यापक ने जान दे दी. घटना के बाद से पूरे इलाके में लोगों के अंदर गुस्सा है. प्रधान अध्यापक का नाम राजू पुजारी है और वह पालनार इलाके में वरिष्ठ शिक्षक के पद पर कार्यरत था. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रधान अध्यापक के शव को अपने कब्जे में ले लिया. उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए बीजापुर जिला अस्पताल भिजवाया है.

परिजनों और लोगों का फूटा गुस्सा

घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और समाज के सैकड़ों लोग जिला अस्पताल पहुंच गए. आक्रोशित लोगों ने अस्पताल के सामने धरना देते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने न्याय के लिए नारेबाजी करते हुए प्रशासन पर जल्द कदम उठाने का दबाव बनाया

प्रधान शिक्षक के पास से लिखित नोट बरामद

पुलिस जांच के दौरान मृतक की जेब से एक नोट बरामद हुआ है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लिखित नोट में राजू पुजारी ने खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का जिक्र करते हुए कुछ लोगों के नाम भी उल्लेखित किए हैं. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नोट की सत्यता और उसमें लिखी बातों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. शिक्षक के लिखित नोट में तीन लोगों के नाम का जिक्र है. पुलिस तीनों लोगों के बारे में जांच कर रही है.

बीजापुर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि लिखित नोट के आधार पर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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